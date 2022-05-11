https://ria.ru/20220511/naftogaz-1787866239.html

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" должен полностью оплачивать транзит

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" должен полностью оплачивать транзит - РИА Новости, 11.05.2022

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" должен полностью оплачивать транзит

"Газпром" должен выполнять контрактные обязательства по транзиту газа через Украину и оплачивать его в полном объеме, даже если подает меньше газа или не подает РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:55

2022-05-11T11:55

2022-05-11T11:59

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украина

газпром

нафтогаз украины

санкции в отношении россии

сергей куприянов

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. "Газпром" должен выполнять контрактные обязательства по транзиту газа через Украину и оплачивать его в полном объеме, даже если подает меньше газа или не подает его вовсе, в противном случае может быть инициировано арбитражное разбирательство, написал глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в соцсетях.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров газа, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом по условиям транзитного контракта "Газпром" имеет право не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но все равно должен оплачивать эти мощности по принципу "качай или плати"."Подавать ли газ для транзита – решать "Газпрому". А платить, даже если не подаешь газ, это контрактная обязанность. Если нет оплаты, похоже, должен быть новый арбитраж", - написал Витренко.НАК "Нафтогаз Украины" накануне заявил, что больше не несет ответственности за транспортировку газа на неподконтрольных территориях, назвав это "форс-мажорными обстоятельствами". А "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении с 11 мая транзита через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем российских сил (на территории ЛНР), из-за якобы форс-мажора."Газпром" со своей стороны сообщил, что не получил подтверждения форс-мажора и не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, а перенос всех транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен. Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.Номинация на прокачку газа через ГИС "Сохрановка" на границе России и Украины 11 мая находится на нуле (днем ранее - 24 миллиона кубометров), через ГИС "Суджа" - выросла на 12%, до 72 миллионов кубов. "Газпром" чуть ранее сообщил, что в среду осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 миллиона кубов.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787845800.html

https://ria.ru/20220511/gaz-1787831014.html

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Екатерина Зайцева

в мире, экономика, россия, украина, газпром, нафтогаз украины, санкции в отношении россии, сергей куприянов, луганская народная республика