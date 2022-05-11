https://ria.ru/20220511/miting-1787932400.html
Армянская оппозиция начала масштабный митинг в Ереване
Армянская оппозиция начала масштабный митинг в Ереване - РИА Новости, 11.05.2022
Армянская оппозиция начала масштабный митинг в Ереване
Армянская оппозиция проводит в Ереване масштабный митинг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:42
2022-05-11T15:42
2022-05-11T16:10
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция проводит в Ереване масштабный митинг, передает корреспондент РИА Новости.На площади Франции уже собрались несколько сотен человек, их число с каждой минутой растет. Неподалеку дежурят десятки полицейских, однако митингующим они не препятствуют.Позже участники митинга начали шествие по улицам Саят-Нова и Абовяна. Как заявил вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян, протестующие продолжат блокировать дороги и проводить акции неповиновения.Утром в Ереване стартовали четыре оппозиционных автопробега. Нескольких участников одного из них задержали на подъезде к площади Республики, их автомобили увезли на эвакуаторе.Акции протеста проходят по всей Армении с 25 апреля, 1 мая они начались в Ереване. Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
15:42 11.05.2022 (обновлено: 16:10 11.05.2022)
Армянская оппозиция начала масштабный митинг в Ереване
Армянская оппозиция начала анонсированный масштабный митинг в Ереване
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция проводит в Ереване масштабный митинг, передает корреспондент РИА Новости.
На площади Франции уже собрались несколько сотен человек, их число с каждой минутой растет. Неподалеку дежурят десятки полицейских, однако митингующим они не препятствуют.
Позже участники митинга начали шествие по улицам Саят-Нова и Абовяна. Как заявил вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян, протестующие продолжат блокировать дороги и проводить акции неповиновения.
Утром в Ереване
стартовали четыре оппозиционных автопробега. Нескольких участников одного из них задержали на подъезде к площади Республики, их автомобили увезли на эвакуаторе.
Акции протеста проходят по всей Армении
с 25 апреля, 1 мая они начались в Ереване. Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна
. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха
. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.