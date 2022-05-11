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Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию - РИА Новости, 11.05.2022
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Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию
Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию - РИА Новости, 11.05.2022
Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию
Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:14
2022-05-11T14:19
общество
здоровье - общество
донбасс
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он выступил на круглом столе "Помощь семье и детям в трудной жизненной ситуации. Опыт наркологической службы департамента здравоохранения города Москвы" форума "Здоровье нации"."То, что сейчас происходит на Украине, и мы документально видим, как часть населения превратилась в зависимых людей не только от наркотиков, хотя уже первые больные с наркоманией с Донбасса поступают. Они поступают и к нам, и в сопредельные регионы в России", - сказал Брюн в ходе своего выступления.
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общество, здоровье - общество, донбасс, украина
14:14 11.05.2022 (обновлено: 14:19 11.05.2022)
 
Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию

Эксперт Минздрава Брюн: первые больные наркоманией с Донбасса уже поступают в Москву

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Он выступил на круглом столе "Помощь семье и детям в трудной жизненной ситуации. Опыт наркологической службы департамента здравоохранения города Москвы" форума "Здоровье нации".
"То, что сейчас происходит на Украине, и мы документально видим, как часть населения превратилась в зависимых людей не только от наркотиков, хотя уже первые больные с наркоманией с Донбасса поступают. Они поступают и к нам, и в сопредельные регионы в России", - сказал Брюн в ходе своего выступления.
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