https://ria.ru/20220511/minzdrav-1787907945.html

Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию

Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию - РИА Новости, 11.05.2022

Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию

Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:14

2022-05-11T14:14

2022-05-11T14:19

общество

здоровье - общество

донбасс

украина

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Больные наркоманией начали поступать из Донбасса в Россию, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он выступил на круглом столе "Помощь семье и детям в трудной жизненной ситуации. Опыт наркологической службы департамента здравоохранения города Москвы" форума "Здоровье нации"."То, что сейчас происходит на Украине, и мы документально видим, как часть населения превратилась в зависимых людей не только от наркотиков, хотя уже первые больные с наркоманией с Донбасса поступают. Они поступают и к нам, и в сопредельные регионы в России", - сказал Брюн в ходе своего выступления.

https://ria.ru/20220509/dobrovoltsy-1787678778.html

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общество, здоровье - общество, донбасс, украина