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Минцифры начинает проект по объединению потоков обезличенных данных - РИА Новости, 11.05.2022
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Минцифры начинает проект по объединению потоков обезличенных данных
Минцифры начинает проект по объединению потоков обезличенных данных - РИА Новости, 11.05.2022
Минцифры начинает проект по объединению потоков обезличенных данных
Минцифры РФ приступает к реализации проекта по созданию национального озера данных - ГосДата.хаба, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:17
2022-05-11T15:51
экономика
технологии
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минцифры РФ приступает к реализации проекта по созданию национального озера данных - ГосДата.хаба, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов, сообщается на сайте ведомства."Минцифры России приступает к разработке ГосДата.хаба - проекта, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов", - говорится в сообщении.Проект систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям. Собранные данные будут попадать в озеро в обезличенном виде, их деперсонализация будет происходить на стороне поставщика данных. Реализация проекта намечена на 2022-2024 годы, а в опытную эксплуатацию система будет запущена в 2023 году.Сообщается, что изначально собранные наборы данных будут доступны для госорганов, однако в перспективе доступ к ним также получит бизнес, для чего будет создан датамаркет - один из публичных контуров Национальной системы управления данными (НСУД).Уточняется, что проект будет развиваться в трех ключевых направлениях, таких как переход от разрозненной отчетности ведомств к автоматизированной, создание дата-сервисов и использование государственных данных для анализа состояния отраслей экономики и социальной сферы, а также предоставление обезличенных государственных данных бизнесу и гражданам."ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления. Обмен данными будет двухсторонним: обезличенные данные государственных датасетов сможет использовать и бизнес для развития собственных решений", - рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, чьи слова приводятся в сообщении.
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экономика, технологии, максут шадаев, россия
15:17 11.05.2022 (обновлено: 15:51 11.05.2022)
 
Минцифры начинает проект по объединению потоков обезличенных данных

Минцифры начинает проект по объединению потоков обезличенных данных госорганов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минцифры РФ приступает к реализации проекта по созданию национального озера данных - ГосДата.хаба, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов, сообщается на сайте ведомства.
"Минцифры России приступает к разработке ГосДата.хаба - проекта, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов", - говорится в сообщении.
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Проект систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям. Собранные данные будут попадать в озеро в обезличенном виде, их деперсонализация будет происходить на стороне поставщика данных. Реализация проекта намечена на 2022-2024 годы, а в опытную эксплуатацию система будет запущена в 2023 году.
Сообщается, что изначально собранные наборы данных будут доступны для госорганов, однако в перспективе доступ к ним также получит бизнес, для чего будет создан датамаркет - один из публичных контуров Национальной системы управления данными (НСУД).
Уточняется, что проект будет развиваться в трех ключевых направлениях, таких как переход от разрозненной отчетности ведомств к автоматизированной, создание дата-сервисов и использование государственных данных для анализа состояния отраслей экономики и социальной сферы, а также предоставление обезличенных государственных данных бизнесу и гражданам.
"ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления. Обмен данными будет двухсторонним: обезличенные данные государственных датасетов сможет использовать и бизнес для развития собственных решений", - рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, чьи слова приводятся в сообщении.
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