https://ria.ru/20220511/minirovanie-1787825307.html
В Казани проверяют школы из-за сообщений об угрозах минирования
В Казани проверяют школы из-за сообщений об угрозах минирования - РИА Новости, 11.05.2022
В Казани проверяют школы из-за сообщений об угрозах минирования
Оперативные службы начали проверки после сообщений о "минировании" в 58 школах Казани, сообщает мэрия города в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:19
2022-05-11T08:19
2022-05-11T08:31
происшествия
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Оперативные службы начали проверки после сообщений о "минировании" в 58 школах Казани, сообщает мэрия города в официальном Telegram-канале."К сожалению, сегодня ночью на электронную почту 58 учреждений образования города пришли очередные сообщения о минировании. Руководители образовательных учреждений действуют по инструкции", - говорится в сообщении.Электронные адреса остальных учреждений также проверяют на наличие угроз.Мэрия просит всех оставаться спокойными и дождаться результатов проверок от правоохранительных органов, которые должны убедиться, что в школах безопасно.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С начала года сообщения о минировании поступали в учебные заведения Казани уже несколько раз.
https://ria.ru/20220505/minirovanie-1786932908.html
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан)
08:19 11.05.2022 (обновлено: 08:31 11.05.2022)
В Казани проверяют школы из-за сообщений об угрозах минирования
Оперативные службы начали проверки после сообщений о "минировании" в 58 школах Казани