https://ria.ru/20220511/minirovanie-1787825307.html

В Казани проверяют школы из-за сообщений об угрозах минирования

В Казани проверяют школы из-за сообщений об угрозах минирования - РИА Новости, 11.05.2022

В Казани проверяют школы из-за сообщений об угрозах минирования

Оперативные службы начали проверки после сообщений о "минировании" в 58 школах Казани, сообщает мэрия города в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:19

2022-05-11T08:19

2022-05-11T08:31

происшествия

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Оперативные службы начали проверки после сообщений о "минировании" в 58 школах Казани, сообщает мэрия города в официальном Telegram-канале."К сожалению, сегодня ночью на электронную почту 58 учреждений образования города пришли очередные сообщения о минировании. Руководители образовательных учреждений действуют по инструкции", - говорится в сообщении.Электронные адреса остальных учреждений также проверяют на наличие угроз.Мэрия просит всех оставаться спокойными и дождаться результатов проверок от правоохранительных органов, которые должны убедиться, что в школах безопасно.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С начала года сообщения о минировании поступали в учебные заведения Казани уже несколько раз.

https://ria.ru/20220505/minirovanie-1786932908.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан)