https://ria.ru/20220511/meksika-1787873195.html

В Мексике нашли дом и плавучие сады времен ацтеков

В Мексике нашли дом и плавучие сады времен ацтеков - РИА Новости, 11.05.2022

В Мексике нашли дом и плавучие сады времен ацтеков

В Мехико во время работ по модернизации электрических подстанций нашли руины жилого дома, которому более 800 лет, пишет ARTnews. Он был построен во времена... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:46

2022-05-11T19:46

2022-05-11T19:46

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Мехико во время работ по модернизации электрических подстанций нашли руины жилого дома, которому более 800 лет, пишет ARTnews. Он был построен во времена Ацтекской империи.Площадь здания 4300 квадратных футов (399,5 квадратных метров). Вероятно, оно находилось на границе двух районов столицы Теночтитлан. Под полом была пара сосудов с останками младенцев и еще пара погребений. Еще археологи обнаружили каналы и пристань, где могли загружаться лодки. Находка свидетельствует об одной из особенностей земледелия ацтеков — чинампы. Это искусственно созданные плавучие острова, где выращивались сельскохозяйственные культуры. Также ученые наткнулись на статую высотой 23,5 дюйма (59,69 сантиметров). Она изображает мужчину в набедренной повязке, который, по всей видимости, выполняет метательное движение. Скульптура относится к тому же периоду. Фигурка не отполирована, и поэтому ученые решили, что она не была закончена. Возможно, ее спрятали где-то в 1521 году во время испанского завоевания ацтеков.

https://ria.ru/20220502/meksika-1786535165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, мексика, мехико (город)