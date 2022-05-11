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В Мексике нашли дом и плавучие сады времен ацтеков - РИА Новости, 11.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220511/meksika-1787873195.html
В Мексике нашли дом и плавучие сады времен ацтеков
В Мексике нашли дом и плавучие сады времен ацтеков - РИА Новости, 11.05.2022
В Мексике нашли дом и плавучие сады времен ацтеков
В Мехико во время работ по модернизации электрических подстанций нашли руины жилого дома, которому более 800 лет, пишет ARTnews. Он был построен во времена... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:46
2022-05-11T19:46
культура
новости культуры
археология
мексика
мехико (город)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Мехико во время работ по модернизации электрических подстанций нашли руины жилого дома, которому более 800 лет, пишет ARTnews. Он был построен во времена Ацтекской империи.Площадь здания 4300 квадратных футов (399,5 квадратных метров). Вероятно, оно находилось на границе двух районов столицы Теночтитлан. Под полом была пара сосудов с останками младенцев и еще пара погребений. Еще археологи обнаружили каналы и пристань, где могли загружаться лодки. Находка свидетельствует об одной из особенностей земледелия ацтеков — чинампы. Это искусственно созданные плавучие острова, где выращивались сельскохозяйственные культуры. Также ученые наткнулись на статую высотой 23,5 дюйма (59,69 сантиметров). Она изображает мужчину в набедренной повязке, который, по всей видимости, выполняет метательное движение. Скульптура относится к тому же периоду. Фигурка не отполирована, и поэтому ученые решили, что она не была закончена. Возможно, ее спрятали где-то в 1521 году во время испанского завоевания ацтеков.
https://ria.ru/20220502/meksika-1786535165.html
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новости культуры, археология, мексика, мехико (город)
19:46 11.05.2022
 
В Мексике нашли дом и плавучие сады времен ацтеков

В Мексике нашли 800-летние дом и плавучие сады времен ацтеков

© Фото : INAHРаскопки дома времен ацтеков в Мексике
Раскопки дома времен ацтеков в Мексике - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : INAH
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Мехико во время работ по модернизации электрических подстанций нашли руины жилого дома, которому более 800 лет, пишет ARTnews. Он был построен во времена Ацтекской империи.
Площадь здания 4300 квадратных футов (399,5 квадратных метров). Вероятно, оно находилось на границе двух районов столицы Теночтитлан.
Под полом была пара сосудов с останками младенцев и еще пара погребений.
Еще археологи обнаружили каналы и пристань, где могли загружаться лодки. Находка свидетельствует об одной из особенностей земледелия ацтеков — чинампы. Это искусственно созданные плавучие острова, где выращивались сельскохозяйственные культуры.
Также ученые наткнулись на статую высотой 23,5 дюйма (59,69 сантиметров). Она изображает мужчину в набедренной повязке, который, по всей видимости, выполняет метательное движение. Скульптура относится к тому же периоду. Фигурка не отполирована, и поэтому ученые решили, что она не была закончена. Возможно, ее спрятали где-то в 1521 году во время испанского завоевания ацтеков.
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