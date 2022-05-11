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Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID
Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID - РИА Новости, 11.05.2022
Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID
Правительство России выделило 10,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-19, следует из распоряжения, опубликованного на официальном... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:26
2022-05-11T20:26
2022-05-11T20:26
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство России выделило 10,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-19, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ… бюджетные ассигнования в размере 10 717 107,9 тысячи рублей", - говорится в документе.Уточняется, что деньги выделяются в соответствии с указом президента о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медиков, а именно непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787949809.html
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россия, здоровье - общество
Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID
Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID