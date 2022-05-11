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Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID - РИА Новости, 11.05.2022
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Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID
Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID - РИА Новости, 11.05.2022
Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID
Правительство России выделило 10,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-19, следует из распоряжения, опубликованного на официальном... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:26
2022-05-11T20:26
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство России выделило 10,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-19, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ… бюджетные ассигнования в размере 10 717 107,9 тысячи рублей", - говорится в документе.Уточняется, что деньги выделяются в соответствии с указом президента о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медиков, а именно непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
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россия, здоровье - общество
20:26 11.05.2022
 
Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID

Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабота ковид-госпиталя
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство России выделило 10,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-19, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ… бюджетные ассигнования в размере 10 717 107,9 тысячи рублей", - говорится в документе.
Уточняется, что деньги выделяются в соответствии с указом президента о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медиков, а именно непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 16:43Распространение коронавируса
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19
 
РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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