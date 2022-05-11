https://ria.ru/20220511/mcdonalds-1787914126.html
Рестораторы объяснили, почему McDonald's не вернется в Россию
Рестораторы объяснили, почему McDonald's не вернется в Россию - РИА Новости, 11.05.2022
Рестораторы объяснили, почему McDonald's не вернется в Россию
Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's - скорее всего, российское подразделение компании продадут по частям или передадут в управление менеджменту,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:38
2022-05-11T14:38
2022-05-11T14:38
экономика
россия
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's - скорее всего, российское подразделение компании продадут по частям или передадут в управление менеджменту, поделился мнением с РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров."Понятно, что McDonald's сегодня находятся под влиянием своей головной компании. Но просто бросить все невозможно, вопрос в том, как это будет реализовано. Вероятнее всего, учредители выйдут и начнут распродавать бизнес по частям или передавать в управление своим менеджерам. Будут ли еще какие-то особенности - пока неизвестно. Вероятно, что сами предприятия и какие-то вещи, связанные с обязательствами перед арендодателями, могут остаться", - добавил он."Вернуться в Россию McDonald's мешает не только решение глобальной компании, но и глобальные контракты с Coca-Cola и Paulig", - сообщил РИА Новости источник на рынке. Coca-Cola ранее приостановила деятельность в России, при этом гендиректор американской компании заявил, что компания может полностью уйти с российского рынка. Финская Paulig в начале мая завершила продажу бизнеса в РФ.Поэтому, прежде чем возвращаться, McDonald's нужно найти им замену, утверждает источник. При этом поставщики, по его словам, продолжают отгрузки продукции в некоторые рестораны компании, работающие в России по франшизе.Бухаров же считает, что новым владельцам просто придется заняться поиском других производителей напитков: "Есть другие. Тот, кто купит этот бизнес уже будет искать других производителей кофе. А вместо Coca-Cola будет, например, "Черноголовка" или собственный бренд по заказу под тем же названием", - пояснил он.В начале марта McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 собственных ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснял гендиректор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату. При этом франшизные рестораны продолжают работу в России.
https://ria.ru/20220428/moda-1785776346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, mcdonald's corporation
Рестораторы объяснили, почему McDonald's не вернется в Россию
Президент Федерации рестораторов Бухаров: россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's - скорее всего, российское подразделение компании продадут по частям или передадут в управление менеджменту, поделился мнением с РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
"Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's под этим брендом. Компания каждый день несет убытки. В какой-то момент, если не будет найден покупатель, они будут признаны банкротом", - сказал Бухаров.
"Понятно, что McDonald's
сегодня находятся под влиянием своей головной компании. Но просто бросить все невозможно, вопрос в том, как это будет реализовано. Вероятнее всего, учредители выйдут и начнут распродавать бизнес по частям или передавать в управление своим менеджерам. Будут ли еще какие-то особенности - пока неизвестно. Вероятно, что сами предприятия и какие-то вещи, связанные с обязательствами перед арендодателями, могут остаться", - добавил он.
"Вернуться в Россию
McDonald's мешает не только решение глобальной компании, но и глобальные контракты с Coca-Cola и Paulig", - сообщил РИА Новости источник на рынке. Coca-Cola ранее приостановила деятельность в России, при этом гендиректор американской компании заявил, что компания может полностью уйти с российского рынка. Финская Paulig в начале мая завершила продажу бизнеса в РФ.
Поэтому, прежде чем возвращаться, McDonald's нужно найти им замену, утверждает источник. При этом поставщики, по его словам, продолжают отгрузки продукции в некоторые рестораны компании, работающие в России по франшизе.
Бухаров же считает, что новым владельцам просто придется заняться поиском других производителей напитков: "Есть другие. Тот, кто купит этот бизнес уже будет искать других производителей кофе. А вместо Coca-Cola будет, например, "Черноголовка" или собственный бренд по заказу под тем же названием", - пояснил он.
В начале марта McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 собственных ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины
и приостановит все операции на рынке. Как пояснял гендиректор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату. При этом франшизные рестораны продолжают работу в России.