https://ria.ru/20220511/maunt-khagen-1787904084.html

Разъяренная толпа атаковала город в Папуа-Новой Гвинее, сообщили СМИ

Разъяренная толпа атаковала город в Папуа-Новой Гвинее, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.05.2022

Разъяренная толпа атаковала город в Папуа-Новой Гвинее, сообщили СМИ

Разъяренная толпа атаковала город Маунт-Хаген в Папуа-Новой Гвинее после убийства там на прошлой неделе человека из провинции Южное Нагорье, сообщает сайт... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:01

2022-05-11T14:01

2022-05-11T14:11

в мире

папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разъяренная толпа атаковала город Маунт-Хаген в Папуа-Новой Гвинее после убийства там на прошлой неделе человека из провинции Южное Нагорье, сообщает сайт газеты National.По его данным, убийство могло стать причиной беспорядков из-за желания отомстить. Вооруженные ножами, топорами и другими видами оружия люди появились в городе внезапно, нападая на офисы компаний и прохожих. Жизнь в Маунт-Хагене с населением в несколько десятков тысяч человек оказалась парализованной."Четыре выставочных автомобиля были повреждены, окна разбиты... Машины на улице также пострадали", - сказал бизнесмен.По информации газеты, постовой дорожной службы рассказал, что люди бежали кто куда от неожиданно появившейся толпы нападавших. Пока нет данных, были ли жертвы во время этого инцидента.

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папуа-новая гвинея

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

в мире, папуа-новая гвинея