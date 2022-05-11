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Разъяренная толпа атаковала город в Папуа-Новой Гвинее, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.05.2022
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Разъяренная толпа атаковала город в Папуа-Новой Гвинее, сообщили СМИ
Разъяренная толпа атаковала город в Папуа-Новой Гвинее, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.05.2022
Разъяренная толпа атаковала город в Папуа-Новой Гвинее, сообщили СМИ
Разъяренная толпа атаковала город Маунт-Хаген в Папуа-Новой Гвинее после убийства там на прошлой неделе человека из провинции Южное Нагорье, сообщает сайт... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:01
2022-05-11T14:11
в мире
папуа-новая гвинея
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разъяренная толпа атаковала город Маунт-Хаген в Папуа-Новой Гвинее после убийства там на прошлой неделе человека из провинции Южное Нагорье, сообщает сайт газеты National.По его данным, убийство могло стать причиной беспорядков из-за желания отомстить. Вооруженные ножами, топорами и другими видами оружия люди появились в городе внезапно, нападая на офисы компаний и прохожих. Жизнь в Маунт-Хагене с населением в несколько десятков тысяч человек оказалась парализованной."Четыре выставочных автомобиля были повреждены, окна разбиты... Машины на улице также пострадали", - сказал бизнесмен.По информации газеты, постовой дорожной службы рассказал, что люди бежали кто куда от неожиданно появившейся толпы нападавших. Пока нет данных, были ли жертвы во время этого инцидента.
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в мире, папуа-новая гвинея
14:01 11.05.2022 (обновлено: 14:11 11.05.2022)
 
Разъяренная толпа атаковала город в Папуа-Новой Гвинее, сообщили СМИ

Газета National: разъяренная толпа атаковала город Маунт-Хаген в Папуа-Новой Гвинее

© AFP 2022 / Vanessa 'Ness' Kerton Папуа-Новая Гвинея
Папуа-Новая Гвинея - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Vanessa 'Ness' Kerton
Папуа-Новая Гвинея. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разъяренная толпа атаковала город Маунт-Хаген в Папуа-Новой Гвинее после убийства там на прошлой неделе человека из провинции Южное Нагорье, сообщает сайт газеты National.
По его данным, убийство могло стать причиной беспорядков из-за желания отомстить. Вооруженные ножами, топорами и другими видами оружия люди появились в городе внезапно, нападая на офисы компаний и прохожих. Жизнь в Маунт-Хагене с населением в несколько десятков тысяч человек оказалась парализованной.
"Они бросали камни в нашу собственность, что привело к существенным разрушениям", - приводит National слова одного из бизнесменов из компании, торгующей автомобилями.
"Четыре выставочных автомобиля были повреждены, окна разбиты... Машины на улице также пострадали", - сказал бизнесмен.
По информации газеты, постовой дорожной службы рассказал, что люди бежали кто куда от неожиданно появившейся толпы нападавших. Пока нет данных, были ли жертвы во время этого инцидента.
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