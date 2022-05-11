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Илон Маск назвал примерные сроки запуска ракеты Starship к Марсу

Илон Маск назвал примерные сроки запуска ракеты Starship к Марсу - РИА Новости, 11.05.2022

Илон Маск назвал примерные сроки запуска ракеты Starship к Марсу

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T00:35

2022-05-11T00:35

2022-05-11T00:35

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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу.Маск отметил, что "окна" для полетов к Марсу открываются каждые два года, необходимое расположение планет для перелёта с орбиты Земли на орбиту Марса устанавливается каждые 26 месяцев."Мы, надеюсь, проведём нашу первую попытку запуска (Starship — ред.) этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев", — добавил глава SpaceX.Ранее Маск заявлял о планах колонизации Марса, для этого строится ракета Starship. В середине ноября 2021 года Маск говорил, что орбитальный запуск прототипа космического корабля Starship может состояться в январе или феврале 2022 года. Далее SpaceX планирует совершить множество запусков Starship. На выступлении в Техасе в четверг Маск выразил уверенность в том, что первый запуск корабля Starship на околоземную орбиту может произойти в 2022 году.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля/ракеты Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

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