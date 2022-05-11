Илон Маск назвал примерные сроки запуска ракеты Starship к Марсу
Илон Маск заявил, что ракета Starship может отправиться к Марсу через несколько лет
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу.
"Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через 3-5 лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия", — сказал предприниматель на конференции Financial Times.
"Мы, надеюсь, проведём нашу первую попытку запуска (Starship — ред.) этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев", — добавил глава SpaceX.
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Ранее Маск заявлял о планах колонизации Марса, для этого строится ракета Starship. В середине ноября 2021 года Маск говорил, что орбитальный запуск прототипа космического корабля Starship может состояться в январе или феврале 2022 года. Далее SpaceX планирует совершить множество запусков Starship. На выступлении в Техасе в четверг Маск выразил уверенность в том, что первый запуск корабля Starship на околоземную орбиту может произойти в 2022 году.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля/ракеты Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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