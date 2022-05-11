https://ria.ru/20220511/mariupol-1787944742.html
США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры
США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры - РИА Новости, 11.05.2022
США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры
США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры, заявил... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:26
2022-05-11T16:26
2022-05-11T16:26
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мариуполь
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Специалистами министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя", - сказал Кириллов на брифинге в среду."Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры", - добавил Кириллов.Отобранные штаммы направлялись в центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США, отметил генерал."Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787944077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мариуполь, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз
США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры
Минобороны: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры