https://ria.ru/20220511/mariupol-1787944742.html

США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры

США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры - РИА Новости, 11.05.2022

США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры

США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры, заявил... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:26

2022-05-11T16:26

2022-05-11T16:26

в мире

сша

мариуполь

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министерство обороны рф (минобороны рф)

войска рхбз

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Специалистами министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя", - сказал Кириллов на брифинге в среду."Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры", - добавил Кириллов.Отобранные штаммы направлялись в центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США, отметил генерал."Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787944077.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, мариуполь, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз