https://ria.ru/20220511/mariupol-1787938424.html

Депутат Тайсаев рассказал о ситуации в Мариуполе

Депутат Тайсаев рассказал о ситуации в Мариуполе - РИА Новости, 11.05.2022

Депутат Тайсаев рассказал о ситуации в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе остается напряженной, дороги заминированы, а неподалеку от территории комбината "Азовсталь" слышны выстрелы, рассказал депутат Госдумы... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:03

2022-05-11T16:03

2022-05-11T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

донбасс

казбек тайсаев

госдума рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ситуация в Мариуполе остается напряженной, дороги заминированы, а неподалеку от территории комбината "Азовсталь" слышны выстрелы, рассказал депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ), находящийся с визитом в ДНР."Ситуация в Мариуполе по сей день остаётся крайне напряженной: дороги заминированы, слышны бесперебойные артиллерийские выстрелы и взрывы неподалёку – на "Азовстали", - сообщил политик в Telegram-канале.Как написал парламентарий по итогам посещения Драматического театра, в нем "каратели "Азова" насильно удерживали мирных жителей в качестве живого щита", а после, "в ходе отступления, они взорвали огромное здание"."Но главное, что Мариуполь уже освобождён, город будут полностью приводить в порядок и реставрировать", - констатировал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что благодаря беспрецедентным мерам РФ и при участии ООН и МККК в субботу завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

https://ria.ru/20220504/mariupol-1786713171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, казбек тайсаев, госдума рф