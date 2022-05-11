https://ria.ru/20220511/malkov-1787914713.html
Врио рязанского губернатора Малкова официально представили в регионе
Врио рязанского губернатора Малкова официально представили в регионе - РИА Новости, 11.05.2022
Врио рязанского губернатора Малкова официально представили в регионе
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в среду официально представил временно исполняющего обязанности... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:39
2022-05-11T14:39
2022-05-11T14:43
политика
павел малков
рязанская область
николай любимов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154866/00/1548660073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0aff105dd1363ed754e9bba0ab4a57d4.jpg
РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в среду официально представил временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова, передает корреспондент РИА Новости.Представление состоялось в здании правительства региона. На церемонии присутствовали руководители министерств, представители общественных объединений, экс-губернатор Николай Любимов.Щеголев отметил, что Малков "обладает богатым опытом в сфере государственного управления, проведения масштабных проектов федерального уровня, не понаслышке знает основные параметры социально-экономического развития страны". Он уверен, что врио губернатора "весь свой профессионализм, энергию и опыт направит на развитие региона".Малков подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие." Задача нелёгкая, задача сложная, но выполнимая", - добавил он. Врио губернатора отметил, что в регионе уже проведена большая работа. Он поблагодарил экс-губернатора Любимова.Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Ранее в тот же день Любимов сообщил в своих соцсетях, что решил не выдвигаться на этот пост на следующий срок. Указом президента врио губернатора был назначен Павел Малков.Малков - руководитель с опытом работы на руководящих должностях в сфере государственного управления регионального и федерального уровней. Долгое время он работал на региональном уровне. Прошел путь от специалиста до заместителя председателя правительства Саратовской области. Последние 10 лет – на различных управленческих позициях в федеральных органах власти. Замещал последовательно должности заместителя директора, директора департамента в Минэкономразвития России. В конце 2018 года возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). За это время ведомство вышло на качественно новый уровень эффективности, а в 2021 году под руководством Малкова ведомство провело Всероссийскую перепись населения. Состоит в президентском кадровом резерве. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов".
https://ria.ru/20220510/malkov-1787806619.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154866/00/1548660073_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_cc4457cff8d5b021d4390f3933187e1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, павел малков, рязанская область, николай любимов, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
14:39 11.05.2022 (обновлено: 14:43 11.05.2022)
Врио рязанского губернатора Малкова официально представили в регионе
Полпред в ЦФО Щеголев официально представил в Рязани врио губернатора Павла Малкова
РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в среду официально представил временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова, передает корреспондент РИА Новости.
Представление состоялось в здании правительства региона. На церемонии присутствовали руководители министерств, представители общественных объединений, экс-губернатор Николай Любимов
.
Щеголев отметил, что Малков "обладает богатым опытом в сфере государственного управления, проведения масштабных проектов федерального уровня, не понаслышке знает основные параметры социально-экономического развития страны". Он уверен, что врио губернатора "весь свой профессионализм, энергию и опыт направит на развитие региона".
Малков подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие." Задача нелёгкая, задача сложная, но выполнимая", - добавил он. Врио губернатора отметил, что в регионе уже проведена большая работа. Он поблагодарил экс-губернатора Любимова.
Президент РФ Владимир Путин
во вторник принял отставку губернатора Рязанской области
Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Ранее в тот же день Любимов сообщил в своих соцсетях, что решил не выдвигаться на этот пост на следующий срок. Указом президента врио губернатора был назначен Павел Малков
.
Малков - руководитель с опытом работы на руководящих должностях в сфере государственного управления регионального и федерального уровней. Долгое время он работал на региональном уровне. Прошел путь от специалиста до заместителя председателя правительства Саратовской области
. Последние 10 лет – на различных управленческих позициях в федеральных органах власти. Замещал последовательно должности заместителя директора, директора департамента в Минэкономразвития
России. В конце 2018 года возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат)
. За это время ведомство вышло на качественно новый уровень эффективности, а в 2021 году под руководством Малкова ведомство провело Всероссийскую перепись населения. Состоит в президентском кадровом резерве. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов".