https://ria.ru/20220511/malkov-1787914713.html

Врио рязанского губернатора Малкова официально представили в регионе

Врио рязанского губернатора Малкова официально представили в регионе - РИА Новости, 11.05.2022

Врио рязанского губернатора Малкова официально представили в регионе

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в среду официально представил временно исполняющего обязанности... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:39

2022-05-11T14:39

2022-05-11T14:43

политика

павел малков

рязанская область

николай любимов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в среду официально представил временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова, передает корреспондент РИА Новости.Представление состоялось в здании правительства региона. На церемонии присутствовали руководители министерств, представители общественных объединений, экс-губернатор Николай Любимов.Щеголев отметил, что Малков "обладает богатым опытом в сфере государственного управления, проведения масштабных проектов федерального уровня, не понаслышке знает основные параметры социально-экономического развития страны". Он уверен, что врио губернатора "весь свой профессионализм, энергию и опыт направит на развитие региона".Малков подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие." Задача нелёгкая, задача сложная, но выполнимая", - добавил он. Врио губернатора отметил, что в регионе уже проведена большая работа. Он поблагодарил экс-губернатора Любимова.Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Ранее в тот же день Любимов сообщил в своих соцсетях, что решил не выдвигаться на этот пост на следующий срок. Указом президента врио губернатора был назначен Павел Малков.Малков - руководитель с опытом работы на руководящих должностях в сфере государственного управления регионального и федерального уровней. Долгое время он работал на региональном уровне. Прошел путь от специалиста до заместителя председателя правительства Саратовской области. Последние 10 лет – на различных управленческих позициях в федеральных органах власти. Замещал последовательно должности заместителя директора, директора департамента в Минэкономразвития России. В конце 2018 года возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). За это время ведомство вышло на качественно новый уровень эффективности, а в 2021 году под руководством Малкова ведомство провело Всероссийскую перепись населения. Состоит в президентском кадровом резерве. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов".

https://ria.ru/20220510/malkov-1787806619.html

рязанская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, павел малков, рязанская область, николай любимов, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)