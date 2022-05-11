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Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд - РИА Новости, 11.05.2022
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Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд
Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд - РИА Новости, 11.05.2022
Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд
Следователи Мали в рамках расследования "посягательств на государственную собственность" вызвали в суд главу французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, передает... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:56
2022-05-11T20:59
в мире
мали
франция
жан-ив ле дриан
канада
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следователи Мали в рамках расследования "посягательств на государственную собственность" вызвали в суд главу французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные документы.Как отмечается, помимо посягательств на госсобственность речь идет и о "других правонарушениях".Отношения Мали и Франции обострились в последнее время. Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
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в мире, мали, франция, жан-ив ле дриан, канада, эммануэль макрон
20:56 11.05.2022 (обновлено: 20:59 11.05.2022)
 
Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд

Главу МИД Франции Ле Дриана вызвали в суд в Мали по делу о посягательстве на госсредства

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следователи Мали в рамках расследования "посягательств на государственную собственность" вызвали в суд главу французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные документы.
"Судебный следователь второго кабинета высокого суда III района Бамако приглашает господина Жан-Ива Ле Дриана явиться в понедельник, 20 июня, в его кабинет для рассмотрения касающегося его дела", - говорится в судебной повестке, которую цитирует агентство.
Как отмечается, помимо посягательств на госсобственность речь идет и о "других правонарушениях".
Отношения Мали и Франции обострились в последнее время. Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
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