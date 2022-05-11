https://ria.ru/20220511/mali-1788000367.html

Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд

Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд - РИА Новости, 11.05.2022

Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд

Следователи Мали в рамках расследования "посягательств на государственную собственность" вызвали в суд главу французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, передает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:56

2022-05-11T20:56

2022-05-11T20:59

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франция

жан-ив ле дриан

канада

эммануэль макрон

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следователи Мали в рамках расследования "посягательств на государственную собственность" вызвали в суд главу французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные документы.Как отмечается, помимо посягательств на госсобственность речь идет и о "других правонарушениях".Отношения Мали и Франции обострились в последнее время. Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.

https://ria.ru/20220505/mali-1787088535.html

мали

франция

канада

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мали, франция, жан-ив ле дриан, канада, эммануэль макрон