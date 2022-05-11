Правительство Германии продлило участие бундесвера в миссии в Мали
Правительство Германии на год продлило участие бундесвера в миссии ООН в Мали MINUSMA
Флаг Германии над зданием Будестага. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ продлило на год участие бундесвера в миссии ООН в Мали MINUSMA, численность немецкого контингента будет увеличена до 1,4 тысячи человек, миссия при этом может быть завершена досрочно в зависимости от политических условий и военной обстановки в стране, сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"Правительство сегодня согласовало продолжение участие вооруженных немецких сил в многосторонней, интегрированной стабилизирующей миссии ООН в Мали MINUSMA и продолжение участия вооруженных немецких сил в миссии ЕС по тренингу в Сахельском регионе с упором на Нигер EUTM Mali", - заявила Хоффман на брифинге в среду.
Миссии продлены ровно на год - до 31 мая 2023 года. Бундестаг должен одобрить эти решения. По словам Хоффман, продолжение участия немецких военных в миссии MINUSMA будет зависеть в том числе от "политических рамочных условий" и условий для немецких военных. "Если во время действия мандата (на участие в миссии) не будет возможность обеспечить достаточный уровень снабжения, защиты немецких военных, а также использование аэропорта Гао (в Мали), то будут приняты меры по корректировке немецкого вклада вплоть до прекращения (участия)", - заявил Хоффман.
При этом численность контингента увеличивается на 300 человек. "Таким образом будут компенсированы силы, которые были до этого момента обеспечены Францией" , - добавила Хоффман.
В миссии ЕС EUTM Mali в настоящее время участвуют 328 солдат бундесвера ФРГ, в миссии MINUSMA - 1170 немецких военнослужащих. Окончательное решение об участии немецких военнослужащих в миссии в Мали должен принять бундестаг.