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Правительство Германии продлило участие бундесвера в миссии в Мали - РИА Новости, 11.05.2022
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Правительство Германии продлило участие бундесвера в миссии в Мали
Правительство Германии продлило участие бундесвера в миссии в Мали - РИА Новости, 11.05.2022
Правительство Германии продлило участие бундесвера в миссии в Мали
Правительство ФРГ продлило на год участие бундесвера в миссии ООН в Мали MINUSMA, численность немецкого контингента будет увеличена до 1,4 тысячи человек,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:01
2022-05-11T16:01
в мире
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нигер
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ продлило на год участие бундесвера в миссии ООН в Мали MINUSMA, численность немецкого контингента будет увеличена до 1,4 тысячи человек, миссия при этом может быть завершена досрочно в зависимости от политических условий и военной обстановки в стране, сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.Ранее власти ФРГ неоднократно высказывали сомнения в возможности продления участия в миссии из-за политической ситуации в Мали."Правительство сегодня согласовало продолжение участие вооруженных немецких сил в многосторонней, интегрированной стабилизирующей миссии ООН в Мали MINUSMA и продолжение участия вооруженных немецких сил в миссии ЕС по тренингу в Сахельском регионе с упором на Нигер EUTM Mali", - заявила Хоффман на брифинге в среду.Миссии продлены ровно на год - до 31 мая 2023 года. Бундестаг должен одобрить эти решения. По словам Хоффман, продолжение участия немецких военных в миссии MINUSMA будет зависеть в том числе от "политических рамочных условий" и условий для немецких военных. "Если во время действия мандата (на участие в миссии) не будет возможность обеспечить достаточный уровень снабжения, защиты немецких военных, а также использование аэропорта Гао (в Мали), то будут приняты меры по корректировке немецкого вклада вплоть до прекращения (участия)", - заявил Хоффман.При этом численность контингента увеличивается на 300 человек. "Таким образом будут компенсированы силы, которые были до этого момента обеспечены Францией" , - добавила Хоффман.В миссии ЕС EUTM Mali в настоящее время участвуют 328 солдат бундесвера ФРГ, в миссии MINUSMA - 1170 немецких военнослужащих. Окончательное решение об участии немецких военнослужащих в миссии в Мали должен принять бундестаг.
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в мире, мали, германия, нигер, бундестаг германии, евросоюз, оон
16:01 11.05.2022
 
Правительство Германии продлило участие бундесвера в миссии в Мали

Правительство Германии на год продлило участие бундесвера в миссии ООН в Мали MINUSMA

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Германии над зданием Будестага
Флаг Германии над зданием Будестага - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии над зданием Будестага. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ продлило на год участие бундесвера в миссии ООН в Мали MINUSMA, численность немецкого контингента будет увеличена до 1,4 тысячи человек, миссия при этом может быть завершена досрочно в зависимости от политических условий и военной обстановки в стране, сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
Ранее власти ФРГ неоднократно высказывали сомнения в возможности продления участия в миссии из-за политической ситуации в Мали.
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"Правительство сегодня согласовало продолжение участие вооруженных немецких сил в многосторонней, интегрированной стабилизирующей миссии ООН в Мали MINUSMA и продолжение участия вооруженных немецких сил в миссии ЕС по тренингу в Сахельском регионе с упором на Нигер EUTM Mali", - заявила Хоффман на брифинге в среду.
Миссии продлены ровно на год - до 31 мая 2023 года. Бундестаг должен одобрить эти решения. По словам Хоффман, продолжение участия немецких военных в миссии MINUSMA будет зависеть в том числе от "политических рамочных условий" и условий для немецких военных. "Если во время действия мандата (на участие в миссии) не будет возможность обеспечить достаточный уровень снабжения, защиты немецких военных, а также использование аэропорта Гао (в Мали), то будут приняты меры по корректировке немецкого вклада вплоть до прекращения (участия)", - заявил Хоффман.
При этом численность контингента увеличивается на 300 человек. "Таким образом будут компенсированы силы, которые были до этого момента обеспечены Францией" , - добавила Хоффман.
В миссии ЕС EUTM Mali в настоящее время участвуют 328 солдат бундесвера ФРГ, в миссии MINUSMA - 1170 немецких военнослужащих. Окончательное решение об участии немецких военнослужащих в миссии в Мали должен принять бундестаг.
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