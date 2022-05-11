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Лепс и группа "Земляне" выступили в луганской больнице перед ранеными - РИА Новости, 11.05.2022
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Лепс и группа "Земляне" выступили в луганской больнице перед ранеными
Лепс и группа "Земляне" выступили в луганской больнице перед ранеными - РИА Новости, 11.05.2022
Лепс и группа "Земляне" выступили в луганской больнице перед ранеными
Певец Григорий Лепс, рок-группа "Земляне" и другие российские артисты выступили в Луганске перед ранеными бойцами Народной милиции ЛНР и медиками, передает... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:04
2022-05-11T20:11
в мире
роман архипов
маша вебер
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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Певец Григорий Лепс, рок-группа "Земляне" и другие российские артисты выступили в Луганске перед ранеными бойцами Народной милиции ЛНР и медиками, передает корреспондент РИА Новости.Концерт прошел в одной из местных больниц. В нем также приняли участие Елена Север, Роман Архипов, Маша Вебер и другие.Россия с 24 февраля ведет военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, роман архипов, маша вебер, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:04 11.05.2022 (обновлено: 20:11 11.05.2022)
 
Лепс и группа "Земляне" выступили в луганской больнице перед ранеными

Григорий Лепс и группа "Земляне" выступили в луганской больнице перед ранеными бойцами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Певец Григорий Лепс на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Григорий Лепс на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Певец Григорий Лепс, рок-группа "Земляне" и другие российские артисты выступили в Луганске перед ранеными бойцами Народной милиции ЛНР и медиками, передает корреспондент РИА Новости.

"Я очень надеюсь на ваше скорейшее выздоровление. Спасибо вам за вашу работу, труды, огромное спасибо врачам, которые вас поднимают на ноги, и огромное спасибо всем тем, кто служит своей стране", — заявил Лепс.

Концерт прошел в одной из местных больниц. В нем также приняли участие Елена Север, Роман Архипов, Маша Вебер и другие.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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