https://ria.ru/20220511/lugansk-1787985039.html

Лепс и группа "Земляне" выступили в луганской больнице перед ранеными

Лепс и группа "Земляне" выступили в луганской больнице перед ранеными - РИА Новости, 11.05.2022

Лепс и группа "Земляне" выступили в луганской больнице перед ранеными

Певец Григорий Лепс, рок-группа "Земляне" и другие российские артисты выступили в Луганске перед ранеными бойцами Народной милиции ЛНР и медиками, передает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:04

2022-05-11T19:04

2022-05-11T20:11

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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Певец Григорий Лепс, рок-группа "Земляне" и другие российские артисты выступили в Луганске перед ранеными бойцами Народной милиции ЛНР и медиками, передает корреспондент РИА Новости.Концерт прошел в одной из местных больниц. В нем также приняли участие Елена Север, Роман Архипов, Маша Вебер и другие.Россия с 24 февраля ведет военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/dobrovoltsy-1787678778.html

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в мире, роман архипов, маша вебер, владимир путин, россия, украина, донбасс