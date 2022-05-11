https://ria.ru/20220511/london-1787817511.html

В США сообщили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины

В США сообщили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины - РИА Новости, 11.05.2022

В США сообщили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины

Бескомпромиссная позиция Лондона и лично министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по ситуации на Украине вызывает несогласие во Франции и Германии,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T04:50

2022-05-11T04:50

2022-05-11T04:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бескомпромиссная позиция Лондона и лично министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по ситуации на Украине вызывает несогласие во Франции и Германии, пишет обозреватель Atlantic Том Мактаг.Требования главы британской дипломатии об обязательном участии Лондона и Вашингтона в украинском урегулировании и критика Минских соглашений за то, что их подписали без Британии и США, идет вразрез с позицией основных стран ЕС, указывает журналист.Как утверждает обозреватель, его собеседники из числа французских и немецких дипломатов и чиновников указывали, что позиция Лондона затрудняет нахождение политического решения ситуации на Украине. Своей политикой Британия пытается восстановить репутацию после Брексита, в то время как ее действия приводят к гибели жителей бывшей советской республики, отметили европейские дипломаты в беседе с Мактагом."Даже чиновники британского правительства выражали тревогу в связи с тем, что эта воинственность Трасс отчасти является политической игрой, призванной укрепить ее позиции в преддверии выборов, на которых она попытается занять место Джонсона", — заключил журналист.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220511/ssha-1787814713.html

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