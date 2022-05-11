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В США сообщили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/london-1787817511.html
В США сообщили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины
В США сообщили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины - РИА Новости, 11.05.2022
В США сообщили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины
Бескомпромиссная позиция Лондона и лично министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по ситуации на Украине вызывает несогласие во Франции и Германии,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T04:50
2022-05-11T04:54
специальная военная операция на украине
в мире
лондон
украина
россия
евросоюз
германия
франция
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бескомпромиссная позиция Лондона и лично министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по ситуации на Украине вызывает несогласие во Франции и Германии, пишет обозреватель Atlantic Том Мактаг.Требования главы британской дипломатии об обязательном участии Лондона и Вашингтона в украинском урегулировании и критика Минских соглашений за то, что их подписали без Британии и США, идет вразрез с позицией основных стран ЕС, указывает журналист.Как утверждает обозреватель, его собеседники из числа французских и немецких дипломатов и чиновников указывали, что позиция Лондона затрудняет нахождение политического решения ситуации на Украине. Своей политикой Британия пытается восстановить репутацию после Брексита, в то время как ее действия приводят к гибели жителей бывшей советской республики, отметили европейские дипломаты в беседе с Мактагом."Даже чиновники британского правительства выражали тревогу в связи с тем, что эта воинственность Трасс отчасти является политической игрой, призванной укрепить ее позиции в преддверии выборов, на которых она попытается занять место Джонсона", — заключил журналист.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220511/ssha-1787814713.html
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в мире, лондон, украина, россия, евросоюз, германия, франция, том мактаг, великобритания, лиз трасс
04:50 11.05.2022 (обновлено: 04:54 11.05.2022)
 
В США сообщили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины

Atlantic: позиция главы МИД Британии Трасс по России вызывает несогласие во Франции и ФРГ

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бескомпромиссная позиция Лондона и лично министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по ситуации на Украине вызывает несогласие во Франции и Германии, пишет обозреватель Atlantic Том Мактаг.
Требования главы британской дипломатии об обязательном участии Лондона и Вашингтона в украинском урегулировании и критика Минских соглашений за то, что их подписали без Британии и США, идет вразрез с позицией основных стран ЕС, указывает журналист.
"Такая жесткая риторика вряд ли будет встречена с радостью в Париже или Берлине, где воинствующая позиция Великобритании в отношении России подвергается сдержанной критике с самого начала конфликта", — пишет Мактаг.
Как утверждает обозреватель, его собеседники из числа французских и немецких дипломатов и чиновников указывали, что позиция Лондона затрудняет нахождение политического решения ситуации на Украине. Своей политикой Британия пытается восстановить репутацию после Брексита, в то время как ее действия приводят к гибели жителей бывшей советской республики, отметили европейские дипломаты в беседе с Мактагом.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
02:14Специальная военная операция на Украине
Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине
"Даже чиновники британского правительства выражали тревогу в связи с тем, что эта воинственность Трасс отчасти является политической игрой, призванной укрепить ее позиции в преддверии выборов, на которых она попытается занять место Джонсона", — заключил журналист.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Источник: Украина провела операцию по дискредитации Румынии перед Европой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛондонУкраинаРоссияЕвросоюзГерманияФранцияТом МактагВеликобританияЛиз Трасс
 
 
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