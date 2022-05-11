https://ria.ru/20220511/lnr-1787943212.html

Жителей Степового в ЛНР пытались заразить туберкулезом в 2020 году

Жителей Степового в ЛНР пытались заразить туберкулезом в 2020 году - РИА Новости, 11.05.2022

Жителей Степового в ЛНР пытались заразить туберкулезом в 2020 году

Жителей Славяносербского района Луганской народной республики пытались в 2020 году заразить туберкулезом, для этого листовки в виде фальшивых денежных купюр... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:20

2022-05-11T16:20

2022-05-11T16:20

славяносербский район

луганская народная республика

украина

войска рхбз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Жителей Славяносербского района Луганской народной республики пытались в 2020 году заразить туберкулезом, для этого листовки в виде фальшивых денежных купюр были распространены в населенном пункте Степовое, заявил на брифинге в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками", - сказал Кириллов.Он рассказал, что в ходе спецоперации российских войск удалось получить дополнительную информацию о биоинцидентах на Украине. По его словам, были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР.Кириллов отметил, что результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда. Вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддавалось бы лечению, а стоимость такого лечения была бы намного выше, уточнил начальник войск РХБЗ.Он подчеркнул, что Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция пришла к выводу об искусственном заражении купюр, так как чрезвычайно опасные штаммы были обнаружены "в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса".Кириллов напомнил, что уже сообщал об испытаниях потенциально опасных биологических препаратов на одной из наименее защищенных категорий людей - пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 Харькова.

https://ria.ru/20220511/lnr-1787854072.html

https://ria.ru/20220511/lnr-1787840878.html

славяносербский район

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

славяносербский район, луганская народная республика, украина, войска рхбз