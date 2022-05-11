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Жителей Степового в ЛНР пытались заразить туберкулезом в 2020 году - РИА Новости, 11.05.2022
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Жителей Степового в ЛНР пытались заразить туберкулезом в 2020 году
Жителей Степового в ЛНР пытались заразить туберкулезом в 2020 году - РИА Новости, 11.05.2022
Жителей Степового в ЛНР пытались заразить туберкулезом в 2020 году
Жителей Славяносербского района Луганской народной республики пытались в 2020 году заразить туберкулезом, для этого листовки в виде фальшивых денежных купюр... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:20
2022-05-11T16:20
славяносербский район
луганская народная республика
украина
войска рхбз
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Жителей Славяносербского района Луганской народной республики пытались в 2020 году заразить туберкулезом, для этого листовки в виде фальшивых денежных купюр были распространены в населенном пункте Степовое, заявил на брифинге в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками", - сказал Кириллов.Он рассказал, что в ходе спецоперации российских войск удалось получить дополнительную информацию о биоинцидентах на Украине. По его словам, были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР.Кириллов отметил, что результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда. Вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддавалось бы лечению, а стоимость такого лечения была бы намного выше, уточнил начальник войск РХБЗ.Он подчеркнул, что Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция пришла к выводу об искусственном заражении купюр, так как чрезвычайно опасные штаммы были обнаружены "в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса".Кириллов напомнил, что уже сообщал об испытаниях потенциально опасных биологических препаратов на одной из наименее защищенных категорий людей - пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 Харькова.
https://ria.ru/20220511/lnr-1787854072.html
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славяносербский район
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славяносербский район, луганская народная республика, украина, войска рхбз
16:20 11.05.2022
 
Жителей Степового в ЛНР пытались заразить туберкулезом в 2020 году

Игорь Кириллов: жителей Степового в ЛНР в 2020 году пытались заразить туберкулезом

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Жителей Славяносербского района Луганской народной республики пытались в 2020 году заразить туберкулезом, для этого листовки в виде фальшивых денежных купюр были распространены в населенном пункте Степовое, заявил на брифинге в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками", - сказал Кириллов.
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Вчера, 11:18Специальная военная операция на Украине
В ЛНР восстановили более десяти объектов телерадиовещания
Он рассказал, что в ходе спецоперации российских войск удалось получить дополнительную информацию о биоинцидентах на Украине. По его словам, были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР.
Кириллов отметил, что результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда. Вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддавалось бы лечению, а стоимость такого лечения была бы намного выше, уточнил начальник войск РХБЗ.
Он подчеркнул, что Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция пришла к выводу об искусственном заражении купюр, так как чрезвычайно опасные штаммы были обнаружены "в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса".
Кириллов напомнил, что уже сообщал об испытаниях потенциально опасных биологических препаратов на одной из наименее защищенных категорий людей - пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 Харькова.
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