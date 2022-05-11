https://ria.ru/20220511/litva-1787825438.html

МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом

МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом - РИА Новости, 11.05.2022

МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом

Решение сейма Литвы о признании России "государством, которое поддерживает и осуществляет тероризм" - провокационное и экстремистское, заявила официальный... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:21

2022-05-11T08:21

2022-05-11T09:12

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сейм литвы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

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мария захарова

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решение сейма Литвы о признании России "государством, которое поддерживает и осуществляет тероризм" - провокационное и экстремистское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik."К этому нужно относиться ровно как к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия", - подчеркнула Захарова.Дипломат добавила, что "ни к какому желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения".

https://ria.ru/20220510/litva-1787776831.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, литва, сейм литвы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, украина, мария захарова