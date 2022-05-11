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МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом - РИА Новости, 11.05.2022
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МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом
МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом - РИА Новости, 11.05.2022
МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом
Решение сейма Литвы о признании России "государством, которое поддерживает и осуществляет тероризм" - провокационное и экстремистское, заявила официальный... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:21
2022-05-11T09:12
в мире
россия
литва
сейм литвы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
украина
мария захарова
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решение сейма Литвы о признании России "государством, которое поддерживает и осуществляет тероризм" - провокационное и экстремистское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik."К этому нужно относиться ровно как к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия", - подчеркнула Захарова.Дипломат добавила, что "ни к какому желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения".
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в мире, россия, литва, сейм литвы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, украина, мария захарова
08:21 11.05.2022 (обновлено: 09:12 11.05.2022)
 
МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом

Захарова назвала решение сейма Литвы о признании России страной-террористом экстремистским

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решение сейма Литвы о признании России "государством, которое поддерживает и осуществляет тероризм" - провокационное и экстремистское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
"К этому нужно относиться ровно как к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия", - подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что "ни к какому желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения".
Депутат Государственной думы Мария Бутина перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 17:52
В Литве намерены преследовать русских как террористов, заявила Бутина
 
В миреРоссияЛитваСейм ЛитвыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОУкраинаМария Захарова
 
 
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