https://ria.ru/20220511/litva-1787825438.html
МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом
МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом - РИА Новости, 11.05.2022
МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом
Решение сейма Литвы о признании России "государством, которое поддерживает и осуществляет тероризм" - провокационное и экстремистское, заявила официальный... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:21
2022-05-11T08:21
2022-05-11T09:12
в мире
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литва
сейм литвы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
украина
мария захарова
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решение сейма Литвы о признании России "государством, которое поддерживает и осуществляет тероризм" - провокационное и экстремистское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik."К этому нужно относиться ровно как к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия", - подчеркнула Захарова.Дипломат добавила, что "ни к какому желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения".
https://ria.ru/20220510/litva-1787776831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, литва, сейм литвы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, украина, мария захарова
08:21 11.05.2022 (обновлено: 09:12 11.05.2022)
МИД отреагировал на признание литовским сеймом России страной-террористом
Захарова назвала решение сейма Литвы о признании России страной-террористом экстремистским