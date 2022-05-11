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Лепс выступит с концертом в Луганске - РИА Новости, 11.05.2022
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https://ria.ru/20220511/leps-1787972060.html
Лепс выступит с концертом в Луганске
Лепс выступит с концертом в Луганске - РИА Новости, 11.05.2022
Лепс выступит с концертом в Луганске
Певец Григорий Лепс заявил, что в четверг выступит с концертом в Луганске. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:56
2022-05-11T17:56
специальная военная операция на украине
луганск
новости культуры
григорий лепс
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Певец Григорий Лепс заявил, что в четверг выступит с концертом в Луганске.В среду заслуженный артист спел свои песни на концерте в Донецке."Великолепно встречают... Я очень рад, что я здесь нахожусь. Буду в крайней степени рад еще завтра выступить в Луганске. Сегодня был Донецк, завтра Луганск. Для меня это очень важное мероприятие", - сказал Лепс в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в сегодняшних обстоятельствах очень важно помочь людям, чтобы они немного улыбнулись.
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луганск
россия
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луганск, новости культуры, григорий лепс, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:56 11.05.2022
 
Лепс выступит с концертом в Луганске

Заслуженный артист России Григорий Лепс 12 мая выступит в Луганске

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Певец Григорий Лепс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Певец Григорий Лепс заявил, что в четверг выступит с концертом в Луганске.
В среду заслуженный артист спел свои песни на концерте в Донецке.
"Великолепно встречают... Я очень рад, что я здесь нахожусь. Буду в крайней степени рад еще завтра выступить в Луганске. Сегодня был Донецк, завтра Луганск. Для меня это очень важное мероприятие", - сказал Лепс в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в сегодняшних обстоятельствах очень важно помочь людям, чтобы они немного улыбнулись.
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