https://ria.ru/20220511/leps-1787972060.html
Лепс выступит с концертом в Луганске
Лепс выступит с концертом в Луганске - РИА Новости, 11.05.2022
Лепс выступит с концертом в Луганске
Певец Григорий Лепс заявил, что в четверг выступит с концертом в Луганске. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:56
2022-05-11T17:56
2022-05-11T17:56
специальная военная операция на украине
луганск
новости культуры
григорий лепс
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Певец Григорий Лепс заявил, что в четверг выступит с концертом в Луганске.В среду заслуженный артист спел свои песни на концерте в Донецке."Великолепно встречают... Я очень рад, что я здесь нахожусь. Буду в крайней степени рад еще завтра выступить в Луганске. Сегодня был Донецк, завтра Луганск. Для меня это очень важное мероприятие", - сказал Лепс в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в сегодняшних обстоятельствах очень важно помочь людям, чтобы они немного улыбнулись.
https://ria.ru/20220401/voennye-1781331314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, новости культуры, григорий лепс, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Лепс выступит с концертом в Луганске
Заслуженный артист России Григорий Лепс 12 мая выступит в Луганске