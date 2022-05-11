https://ria.ru/20220511/leps-1787972060.html

Лепс выступит с концертом в Луганске

Лепс выступит с концертом в Луганске - РИА Новости, 11.05.2022

Лепс выступит с концертом в Луганске

Певец Григорий Лепс заявил, что в четверг выступит с концертом в Луганске. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:56

2022-05-11T17:56

2022-05-11T17:56

специальная военная операция на украине

луганск

новости культуры

григорий лепс

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Певец Григорий Лепс заявил, что в четверг выступит с концертом в Луганске.В среду заслуженный артист спел свои песни на концерте в Донецке."Великолепно встречают... Я очень рад, что я здесь нахожусь. Буду в крайней степени рад еще завтра выступить в Луганске. Сегодня был Донецк, завтра Луганск. Для меня это очень важное мероприятие", - сказал Лепс в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в сегодняшних обстоятельствах очень важно помочь людям, чтобы они немного улыбнулись.

https://ria.ru/20220401/voennye-1781331314.html

луганск

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

луганск, новости культуры, григорий лепс, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр