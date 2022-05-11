https://ria.ru/20220511/lekarstva-1787905991.html
Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств
Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств - РИА Новости, 11.05.2022
Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн высказался против свободной продажи спиртосодержащих... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:05
2022-05-11T14:05
2022-05-11T14:05
общество
здоровье - общество
россия
госдума рф
татьяна голикова
евгений брюн
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн высказался против свободной продажи спиртосодержащих лекарств.Ранее СМИ сообщили, что глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой дать поручение ведомствам выработать позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств."Категорически должно быть запрещено. Только по рецепту, только в маленьких объемах, вот моя позиция", - сказал Брюн журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько может быть проблемой свободная продажа спиртосодержащих лекарственных средств в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, татьяна голикова, евгений брюн
Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств
Эксперт Минздрава Брюн: свободная продажа спиртосодержащих лекарств должна быть запрещена
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн высказался против свободной продажи спиртосодержащих лекарств.
Ранее СМИ сообщили, что глава комитета Госдумы
по экономической политике Максим Топилин
направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой
письмо с просьбой дать поручение ведомствам выработать позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств.
"Категорически должно быть запрещено. Только по рецепту, только в маленьких объемах, вот моя позиция", - сказал Брюн журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько может быть проблемой свободная продажа спиртосодержащих лекарственных средств в России.