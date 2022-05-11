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Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств - РИА Новости, 11.05.2022
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Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств
Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств - РИА Новости, 11.05.2022
Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн высказался против свободной продажи спиртосодержащих... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:05
2022-05-11T14:05
общество
здоровье - общество
россия
госдума рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн высказался против свободной продажи спиртосодержащих лекарств.Ранее СМИ сообщили, что глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой дать поручение ведомствам выработать позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств."Категорически должно быть запрещено. Только по рецепту, только в маленьких объемах, вот моя позиция", - сказал Брюн журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько может быть проблемой свободная продажа спиртосодержащих лекарственных средств в России.
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общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, татьяна голикова, евгений брюн
14:05 11.05.2022
 
Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств

Эксперт Минздрава Брюн: свободная продажа спиртосодержащих лекарств должна быть запрещена

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа лекарств в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн высказался против свободной продажи спиртосодержащих лекарств.
Ранее СМИ сообщили, что глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой дать поручение ведомствам выработать позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств.
"Категорически должно быть запрещено. Только по рецепту, только в маленьких объемах, вот моя позиция", - сказал Брюн журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько может быть проблемой свободная продажа спиртосодержащих лекарственных средств в России.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияГосдума РФТатьяна ГоликоваЕвгений Брюн
 
 
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