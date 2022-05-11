https://ria.ru/20220511/lekarstva-1787905991.html

Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств

Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств - РИА Новости, 11.05.2022

Эксперт призвал запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн высказался против свободной продажи спиртосодержащих... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:05

2022-05-11T14:05

2022-05-11T14:05

общество

здоровье - общество

россия

госдума рф

татьяна голикова

евгений брюн

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн высказался против свободной продажи спиртосодержащих лекарств.Ранее СМИ сообщили, что глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой дать поручение ведомствам выработать позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств."Категорически должно быть запрещено. Только по рецепту, только в маленьких объемах, вот моя позиция", - сказал Брюн журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько может быть проблемой свободная продажа спиртосодержащих лекарственных средств в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, татьяна голикова, евгений брюн