https://ria.ru/20220511/lavrov-1787890221.html
У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров
У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров
Покупателей энергоресурсов у России достаточно и помимо стран Запада, им же теперь придется платить дороже и объяснять своим гражданам, почему они должны стать... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:15
2022-05-11T13:15
2022-05-11T13:15
в мире
россия
оман
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Покупателей энергоресурсов у России достаточно и помимо стран Запада, им же теперь придется платить дороже и объяснять своим гражданам, почему они должны стать беднее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, мы будем с ними работать. А Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями властей Омана, отвечая на вопрос о западных санкциях к РФ.
https://ria.ru/20220511/evropa-1787881995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оман, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров
Лавров: покупателей энергоресурсов помимо Запада достаточно, Россия будет работать с ними