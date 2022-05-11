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У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
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У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров
У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров
Покупателей энергоресурсов у России достаточно и помимо стран Запада, им же теперь придется платить дороже и объяснять своим гражданам, почему они должны стать... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:15
2022-05-11T13:15
в мире
россия
оман
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Покупателей энергоресурсов у России достаточно и помимо стран Запада, им же теперь придется платить дороже и объяснять своим гражданам, почему они должны стать беднее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, мы будем с ними работать. А Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями властей Омана, отвечая на вопрос о западных санкциях к РФ.
https://ria.ru/20220511/evropa-1787881995.html
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в мире, россия, оман, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:15 11.05.2022
 
У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров

Лавров: покупателей энергоресурсов помимо Запада достаточно, Россия будет работать с ними

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Маскате
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Маскате - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Маскате
Читать ria.ru в
МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Покупателей энергоресурсов у России достаточно и помимо стран Запада, им же теперь придется платить дороже и объяснять своим гражданам, почему они должны стать беднее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, мы будем с ними работать. А Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями властей Омана, отвечая на вопрос о западных санкциях к РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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В миреРоссияОманСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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