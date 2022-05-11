https://ria.ru/20220511/lavrov-1787890221.html

У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров

У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022

У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров

Покупателей энергоресурсов у России достаточно и помимо стран Запада, им же теперь придется платить дороже и объяснять своим гражданам, почему они должны стать... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:15

2022-05-11T13:15

2022-05-11T13:15

в мире

россия

оман

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Покупателей энергоресурсов у России достаточно и помимо стран Запада, им же теперь придется платить дороже и объяснять своим гражданам, почему они должны стать беднее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, мы будем с ними работать. А Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями властей Омана, отвечая на вопрос о западных санкциях к РФ.

https://ria.ru/20220511/evropa-1787881995.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, оман, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)