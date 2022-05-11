https://ria.ru/20220511/lavrov-1787890102.html

Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации

Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации - РИА Новости, 11.05.2022

Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:15

2022-05-11T13:15

2022-05-11T13:15

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

общество

сергей лавров

гуманитарный коридор

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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине.Он заметил, что российская сторона продолжает открывать гуманитарные коридоры."Мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, по ним продолжают приходить люди, хотя мы заинтересованы в том, чтобы все гражданские покинули эти зоны", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Омане.

https://ria.ru/20220426/koridory-1785630029.html

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2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

ситуация в днр и лнр, общество, сергей лавров, гуманитарный коридор