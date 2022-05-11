https://ria.ru/20220511/lavrov-1787890102.html
Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации
Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации - РИА Новости, 11.05.2022
Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:15
2022-05-11T13:15
2022-05-11T13:15
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
общество
сергей лавров
гуманитарный коридор
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине.Он заметил, что российская сторона продолжает открывать гуманитарные коридоры."Мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, по ним продолжают приходить люди, хотя мы заинтересованы в том, чтобы все гражданские покинули эти зоны", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Омане.
https://ria.ru/20220426/koridory-1785630029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, общество, сергей лавров, гуманитарный коридор
Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации
Лавров: Россия заинтересована, чтобы мирные люди покинули зоны военных действий на Украине