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Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/lavrov-1787890102.html
Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации
Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации - РИА Новости, 11.05.2022
Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:15
2022-05-11T13:15
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
общество
сергей лавров
гуманитарный коридор
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине.Он заметил, что российская сторона продолжает открывать гуманитарные коридоры."Мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, по ним продолжают приходить люди, хотя мы заинтересованы в том, чтобы все гражданские покинули эти зоны", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Омане.
https://ria.ru/20220426/koridory-1785630029.html
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ситуация в днр и лнр, общество, сергей лавров, гуманитарный коридор
13:15 11.05.2022
 
Лавров: Россия заинтересована в эвакуации мирных людей из зоны спецоперации

Лавров: Россия заинтересована, чтобы мирные люди покинули зоны военных действий на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине.
Он заметил, что российская сторона продолжает открывать гуманитарные коридоры.
"Мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, по ним продолжают приходить люди, хотя мы заинтересованы в том, чтобы все гражданские покинули эти зоны", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Омане.
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26 апреля, 20:58Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРОбществоСергей Лавровгуманитарный коридор
 
 
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