https://ria.ru/20220511/laboratoriya-1787943925.html
Минобороны изучит материалы, полученные из биолабораторий Мариуполя
Минобороны изучит материалы, полученные из биолабораторий Мариуполя - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны изучит материалы, полученные из биолабораторий Мариуполя
Ветеринарная лаборатория в Мариуполе могла участвовать в военно-биологической программе США, об этом свидетельствует наличие в ее коллекции возбудителей... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:22
2022-05-11T16:22
2022-05-11T16:22
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мариуполь
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ветеринарная лаборатория в Мариуполе могла участвовать в военно-биологической программе США, об этом свидетельствует наличие в ее коллекции возбудителей нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы", - сказал Кириллов на брифинге в среду."Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение", - добавил он.По словам Кириллова, вызывает обеспокоенность наличие в составе коллекции возбудителей "нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены"."Это может свидетельствовать об использовании лаборатории не по назначению и ее участии в военно-биологической программе", - пояснил Кириллов."Мы продолжим изучение всего объема материалов, полученных из биолабораторий Мариуполя и проинформируем о результатах", - пообещал он.
https://ria.ru/20220511/biologiya-1787942894.html
https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз, вооруженные силы рф, мариуполь, в мире
Минобороны изучит материалы, полученные из биолабораторий Мариуполя
Минобороны: лаборатория в Мариуполе могла участвовать в военно-биологической программе США
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ветеринарная лаборатория в Мариуполе могла участвовать в военно-биологической программе США, об этом свидетельствует наличие в ее коллекции возбудителей нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы", - сказал Кириллов на брифинге в среду.
"Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение", - добавил он.
По словам Кириллова, вызывает обеспокоенность наличие в составе коллекции возбудителей "нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены".
"Это может свидетельствовать об использовании лаборатории не по назначению и ее участии в военно-биологической программе", - пояснил Кириллов.
"Мы продолжим изучение всего объема материалов, полученных из биолабораторий Мариуполя
и проинформируем о результатах", - пообещал он.