https://ria.ru/20220511/laboratoriya-1787943925.html

Минобороны изучит материалы, полученные из биолабораторий Мариуполя

Минобороны изучит материалы, полученные из биолабораторий Мариуполя - РИА Новости, 11.05.2022

Минобороны изучит материалы, полученные из биолабораторий Мариуполя

Ветеринарная лаборатория в Мариуполе могла участвовать в военно-биологической программе США, об этом свидетельствует наличие в ее коллекции возбудителей... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:22

2022-05-11T16:22

2022-05-11T16:22

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска рхбз

вооруженные силы рф

мариуполь

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_0:264:2380:1603_1920x0_80_0_0_db5fb75645414bac46b915d9dc4e7efa.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ветеринарная лаборатория в Мариуполе могла участвовать в военно-биологической программе США, об этом свидетельствует наличие в ее коллекции возбудителей нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы", - сказал Кириллов на брифинге в среду."Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение", - добавил он.По словам Кириллова, вызывает обеспокоенность наличие в составе коллекции возбудителей "нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены"."Это может свидетельствовать об использовании лаборатории не по назначению и ее участии в военно-биологической программе", - пояснил Кириллов."Мы продолжим изучение всего объема материалов, полученных из биолабораторий Мариуполя и проинформируем о результатах", - пообещал он.

https://ria.ru/20220511/biologiya-1787942894.html

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз, вооруженные силы рф, мариуполь, в мире