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Доллар торгуется около 70 рублей - РИА Новости, 11.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Доллар торгуется около 70 рублей
Доллар торгуется около 70 рублей - РИА Новости, 11.05.2022
Доллар торгуется около 70 рублей
Рубль перешел к снижению после попытки подрасти в начале торгов среды, доллар торгуется около 70 рублей, евро – почти по 74 рубля, следует из динамики торгов на РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:08
2022-05-11T10:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рубль перешел к снижению после попытки подрасти в начале торгов среды, доллар торгуется около 70 рублей, евро – почти по 74 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.16 мск растет на 74 копейки, до 70,14 рубля, курс евро – на 68 копеек, до 73,93 рубля.Курс доллара в начале торгов среды снижался на 15 копеек, евро - на 18 копеек.
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экономика, россия, московская биржа
10:08 11.05.2022 (обновлено: 10:22 11.05.2022)
 
Доллар торгуется около 70 рублей

Доллар торгуется около 70 рублей, евро — по 74 рубля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рубль перешел к снижению после попытки подрасти в начале торгов среды, доллар торгуется около 70 рублей, евро – почти по 74 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.16 мск растет на 74 копейки, до 70,14 рубля, курс евро – на 68 копеек, до 73,93 рубля.
Курс доллара в начале торгов среды снижался на 15 копеек, евро - на 18 копеек.
 
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