https://ria.ru/20220511/kurs-1787839392.html

Доллар торгуется около 70 рублей

Доллар торгуется около 70 рублей - РИА Новости, 11.05.2022

Доллар торгуется около 70 рублей

Рубль перешел к снижению после попытки подрасти в начале торгов среды, доллар торгуется около 70 рублей, евро – почти по 74 рубля, следует из динамики торгов на РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:08

2022-05-11T10:08

2022-05-11T10:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рубль перешел к снижению после попытки подрасти в начале торгов среды, доллар торгуется около 70 рублей, евро – почти по 74 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.16 мск растет на 74 копейки, до 70,14 рубля, курс евро – на 68 копеек, до 73,93 рубля.Курс доллара в начале торгов среды снижался на 15 копеек, евро - на 18 копеек.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа