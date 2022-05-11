https://ria.ru/20220511/kurort-1787836995.html
Названа дата открытия первого курорта Саудовской Аравии на Красном море
Названа дата открытия первого курорта Саудовской Аравии на Красном море - РИА Новости, 11.05.2022
Названа дата открытия первого курорта Саудовской Аравии на Красном море
Курорт Red Sea на Красном море в Саудовской Аравии примет первых посетителей в начале 2023 года, сообщил директор по маркетингу проекта Абдалла аз-Захрани. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:50
2022-05-11T10:50
2022-05-11T10:50
туризм
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красное море
саудовская аравия
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ДОХА, 11 мая — РИА Новости. Курорт Red Sea на Красном море в Саудовской Аравии примет первых посетителей в начале 2023 года, сообщил директор по маркетингу проекта Абдалла аз-Захрани.По его словам, к концу 2023 года в этом месте будет открыт аэропорт для гостей, что позволит им "исследовать и другие аспекты страны, помимо религиозных".К концу 2024 года турзона должна состоять из 16 отдельных частей — двух на суше и 14 на побережье, где разместятся гостиницы с тремя тысячами номеров. Когда в 2030 году завершится второй этап строительства, на 22 курортах будут располагаться восемь тысяч номеров.В последние годы Саудовская Аравия добилась больших успехов в привлечении путешественников, хотя это государство традиционно было закрыто для иностранцев, за исключением мусульманских паломников. В частности, в 2019 году королевство впервые ввело туристические электронные визы, которые позволяют прибывшим оставаться в стране до 90 дней после уплаты сбора в размере 128 долларов.
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, красное море, саудовская аравия, курорт, гостиницы, отели, аэропорт
Названа дата открытия первого курорта Саудовской Аравии на Красном море
Первый курорт Саудовской Аравии на Красном море начнет принимать туристов в 2023 году
ДОХА, 11 мая — РИА Новости. Курорт Red Sea на Красном море в Саудовской Аравии примет первых посетителей в начале 2023 года, сообщил директор по маркетингу проекта Абдалла аз-Захрани.
По его словам, к концу 2023 года в этом месте будет открыт аэропорт для гостей, что позволит им "исследовать и другие аспекты страны, помимо религиозных".
К концу 2024 года турзона должна состоять из 16 отдельных частей — двух на суше и 14 на побережье, где разместятся гостиницы с тремя тысячами номеров. Когда в 2030 году завершится второй этап строительства, на 22 курортах будут располагаться восемь тысяч номеров.
В последние годы Саудовская Аравия добилась больших успехов в привлечении путешественников, хотя это государство традиционно было закрыто для иностранцев, за исключением мусульманских паломников. В частности, в 2019 году королевство впервые ввело туристические электронные визы, которые позволяют прибывшим оставаться в стране до 90 дней после уплаты сбора в размере 128 долларов.