https://ria.ru/20220511/kulikovo_pole-1786797349.html

Реконструкция без пластика: чем порадует любителей истории Куликово поле

Реконструкция без пластика: чем порадует любителей истории Куликово поле - РИА Новости, 11.05.2022

Реконструкция без пластика: чем порадует любителей истории Куликово поле

Музей-заповедник "Куликово поле" в сентябре в 26-й раз проведет фестиваль-реконструкцию Куликовской битвы. Почему участники турниров и поединков обходятся без... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:00

2022-05-11T09:00

2022-05-11T09:00

культура

что не найдешь в учебнике

социальный навигатор

куликово поле (заповедник)

общество

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тульская область

куликовская битва

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Музей-заповедник "Куликово поле" в сентябре в 26-й раз проведет фестиваль-реконструкцию Куликовской битвы. Почему участники турниров и поединков обходятся без очков, мобильников и предметов из пластика? По каким критериям ведется отбор участников? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал заместитель директора музея-заповедника по научной работе Андрей Наумов.— Андрей Николаевич, чем нас удивит предстоящий фестиваль?— Не буду раскрывать все секреты, но мы хотим принципиально поменять систему соревнований, приблизив ее к порядкам, существовавшим на Руси и в Орде в XIV веке. У нас будет система зачетов за различные действия и их комбинации.Раньше каждый лагерь занимался своей жизнью и принимал участие в различных мероприятиях фестивальной программы. Теперь сюжетная линия будет выстраиваться иначе, и состязание может стать более интересным и захватывающим не только для отдельных команд, но и для групп команд, которые войдут в различные объединения.Мы уже начали обсуждать сценарий показательного выступления на празднике. Думаем, как сделать фестиваль более безопасным. Например, в этом году мы решили развести исторические маневры конницы и пехоты, чтобы снизить вероятность травмирования участников. Поэтому конница будет маневрировать с конницей, а пехота – с пехотой.Также мы готовим лекционную программу. Фестиваль – это не просто развлечение, и мы стараемся поднимать уровень подготовки наших участников. Мы приглашаем профессиональных историков, археологов, военных историков, которые будут по вечерам читать лекции на интересные и актуальные для реконструкторов темы, прежде всего, связанные с вооружением, одеждой, аксессуарами, предметами быта и ремесел того времени.Конечно, мы рассказываем о Куликовской битве, какие сейчас ведутся поиски, что мы находим на месте сражений. К слову, во время проведения фестиваля все наши экспозиции на Куликовом поле принимают ребят в исторической одежде бесплатно. Наш музей стал своего рода методическим центром, который старается курировать и поддерживать достижения современной науки в области изучения военного дела, бытовых комплексов и предметов эпохи Куликовской битвы.— Насколько важно для участников фестиваля проникнуться духом эпохи?— Чтобы погрузить себя в историческую среду военного лагеря накануне Куликовской битвы, они даже отключают телефоны и стараются обойтись без очков, хотя не всегда это получается. На территории лагеря нельзя даже курить, по крайней мере, прилюдно.Важна вся среда фестиваля, участники пользуются средневековой посудой, готовят средневековую еду. На нашем фестивале, одном из немногих в России, проводится конкурс исторической кухни, ведь это тоже очень интересно, что ели и как ели люди в то время.Мы постарались учесть все вкусы, требования и интересы, которые только можно вместить в три фестивальных дня. Кстати, наша программа не заканчивается праздником Куликовской битвы. Когда люди возвращаются после показательного выступления в лагерь, фестивальная программа продолжается.Мы всегда стараемся отблагодарить ребят, которые собрали и привезли свои клубы на Куликово поле. Поэтому все заканчивается пиром командиров, когда мы собираемся в большом шатре, обмениваемся впечатлениями от фестиваля, по горячим следам вносим замечания и предложения на будущее.Фестиваль исторической реконструкции – это призвание души, это общественная форма увлечения историей. У нас существуют масса клубов, которые занимаются реконструкцией наполеоновских войн, Великой Отечественной войны, гражданской войны, эпохи викингов, римлян, древних славян. Но те, кто приезжают к нам на Куликово поле, хотят увидеть русских и ордынцев, тех, кто бился на Куликовом поле. Это наш главный социальный заказ, который мы должны выполнять. И мы стараемся привлекать внимание любителей истории к этой героической и легендарной эпохе.— Как вы разрабатываете сценарий фестиваля?— Мы заранее обсуждаем все конкурсы и требования к ним. У нас есть кулачные бои фулл-контакт и турниры, которые проходят по своим правилам. Есть исторические маневры на местности среди конницы и среди пехоты. Их участники стреляют из лука, метают копья, конечно, с защищенными остриями. Лучшую команду мы определяем по специальным системам подсчета очков, разработанных на наших конференциях.Также по результатам обсуждения мы составляем программу фестиваля, которую задолго до мероприятия вывешиваем в наших социальных сетях, обсуждаем и корректируем. Например, наши участники массово поддержали идею проведения исторических маневров на фестивале этого года.— Как в целом изменился фестиваль за годы своего проведения?— Самый первый фестиваль мы провели в 1997 году, как только был создан музей-заповедник. В то время движение военно-исторических реконструкций только набирало свою силу, и мы принимали всех, кто занимался исторической реконструкцией и хотел приехать на Куликово поле. Поэтому в первые годы у нас можно было увидеть и викингов, и западноевропейских рыцарей, и средневековых кнехтов, и русичей.Но по мере развития исторического движения, оно начало постепенно делиться по определенным историческим эпохам и направлениям. Поэтому и наш фестиваль претерпел сильную трансформацию. Нам была интересна тема исторической реконструкции Руси и Орды на период Куликовской битвы, и в начале 2010-х годов мы начали поддерживать клубы любителей исторической реконструкции, участники которых занимались этим направлением.Конечно, на том этапе количество участников сократилось, но мы приобрели свой фирменный вид. А посетители получили то, чего ждали: во время ежегодного праздника годовщины Куликовской битвы 21 сентября они смогли видеть "тех самых" ордынцев и русских, которые сражались на Куликовом поле.Кроме этого мы начали придавать большое значение качеству реконструкции, и оно существенно выросло. Сейчас всем желающим доступна масса исторических и археологических источников и иллюстративного материала, существует целый мануал, где прописано то, как и что нужно делать для реконструкции, какие использовать материалы, технологии, как это должно внешне выглядеть.— Как вы контролируете качество подготовки участников?— Прежде чем получить статус участника фестиваля, каждый человек проходит отбор исторической комиссии. Она оценивает его доспех, одежду (теплую и летнюю), обувь, головной убор, аксессуары с тем, чтобы они соответствовали эпохе и сведениям из известных нам источников.У нас на территории фестиваля даже есть специальная группа наиболее авторитетных и уважаемых людей, которые имеют свою пайцзу – знак власти. Они следят за тем, чтобы у участников не было нарушений в костюмах или, например, в лагере не появлялись пластиковые столы. Всё должно быть красиво, хорошо и правильно, и мы всячески поддерживаем такую самоорганизацию.Ежегодно в феврале-марте проводим конференцию, где собираем представителей всех дружественных клубов и обсуждаем с ними насущные проблемы фестиваля – куда нам дальше двигаться, как мы будем развивать то или иное направление реконструкции, что планируем делать на фестивале. Важно отметить, что фестиваль мы проводим, прежде всего, для его участников, которые приезжают к нам отовсюду. Им самим важно, чтобы мероприятие было интересным, красивым и запоминающимся.

https://ria.ru/20211029/klady-1756721926.html

https://ria.ru/20210920/kulikovo-1750928089.html

https://ria.ru/20220405/kulikovo_pole-1781691239.html

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что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, куликово поле (заповедник), общество, россия, тульская область, куликовская битва