https://ria.ru/20220511/krym-1787996615.html

На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности

На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022

На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городах и районах на севере Крыма и на объектах крымской... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:20

2022-05-11T20:20

2022-05-11T20:24

республика крым

сергей аксенов (политик)

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городах и районах на севере Крыма и на объектах крымской инфраструктуры до 26 мая.Желтый уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма 11 апреля и продлен до 11 мая. В перечень регионов и городов попали Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы республики Крым.Таким образом, из списка регионов, в которых ранее вводился желтый уровень опасности, исключены Керчь и Ленинский район Крыма.Действие желтого уровня опасности продлевается на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.Аксенов добавил, что ситуация под контролем, правоохранителями и органами безопасности, а также властями Крыма принимаются все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

https://ria.ru/20220511/reysy-1787981144.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

республика крым, сергей аксенов (политик), россия, общество