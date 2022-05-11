https://ria.ru/20220511/krym-1787996615.html
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городах и районах на севере Крыма и на объектах крымской... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:20
2022-05-11T20:20
2022-05-11T20:24
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городах и районах на севере Крыма и на объектах крымской инфраструктуры до 26 мая.Желтый уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма 11 апреля и продлен до 11 мая. В перечень регионов и городов попали Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы республики Крым.Таким образом, из списка регионов, в которых ранее вводился желтый уровень опасности, исключены Керчь и Ленинский район Крыма.Действие желтого уровня опасности продлевается на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.Аксенов добавил, что ситуация под контролем, правоохранителями и органами безопасности, а также властями Крыма принимаются все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика крым, сергей аксенов (политик), россия, общество
20:20 11.05.2022 (обновлено: 20:24 11.05.2022)
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности до 26 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил
действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городах и районах на севере Крыма и на объектах крымской инфраструктуры до 26 мая.
Желтый уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма 11 апреля и продлен до 11 мая. В перечень регионов и городов попали Армянск
, Джанкой
, Керчь
, Красноперекопск, Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы республики Крым.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 мая 2022 года до 20:00 26 мая 2022 года высокий (желтый) уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Таким образом, из списка регионов, в которых ранее вводился желтый уровень опасности, исключены Керчь и Ленинский район Крыма.
Действие желтого уровня опасности продлевается на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.
Аксенов добавил, что ситуация под контролем, правоохранителями и органами безопасности, а также властями Крыма принимаются все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.