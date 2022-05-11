Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/krym-1787996615.html
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городах и районах на севере Крыма и на объектах крымской... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:20
2022-05-11T20:24
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городах и районах на севере Крыма и на объектах крымской инфраструктуры до 26 мая.Желтый уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма 11 апреля и продлен до 11 мая. В перечень регионов и городов попали Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы республики Крым.Таким образом, из списка регионов, в которых ранее вводился желтый уровень опасности, исключены Керчь и Ленинский район Крыма.Действие желтого уровня опасности продлевается на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.Аксенов добавил, что ситуация под контролем, правоохранителями и органами безопасности, а также властями Крыма принимаются все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
https://ria.ru/20220511/reysy-1787981144.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b55cc480c272da3c84796fc6f6277daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, сергей аксенов (политик), россия, общество
20:20 11.05.2022 (обновлено: 20:24 11.05.2022)
 
На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности

На севере Крыма продлили действие желтого уровня террористической опасности до 26 мая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городах и районах на севере Крыма и на объектах крымской инфраструктуры до 26 мая.
Желтый уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма 11 апреля и продлен до 11 мая. В перечень регионов и городов попали Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы республики Крым.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 мая 2022 года до 20:00 26 мая 2022 года высокий (желтый) уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Таким образом, из списка регионов, в которых ранее вводился желтый уровень опасности, исключены Керчь и Ленинский район Крыма.
Действие желтого уровня опасности продлевается на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.
Аксенов добавил, что ситуация под контролем, правоохранителями и органами безопасности, а также властями Крыма принимаются все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
Самолет S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 18:45Туризм
S7 отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по 23 июня
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала