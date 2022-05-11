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Более 330 тысяч туристов посетили Крым в майские праздники
Более 330 тысяч туристов посетили Крым в майские праздники - РИА Новости, 11.05.2022
Более 330 тысяч туристов посетили Крым в майские праздники
Число приехавших в Крым на отдых туристов в период с 29 апреля по 10 мая превысило 330 тысяч человек, сообщила пресс-служба минкурортов региона. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:20
2022-05-11T16:20
2022-05-11T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Число приехавших в Крым на отдых туристов в период с 29 апреля по 10 мая превысило 330 тысяч человек, сообщила пресс-служба минкурортов региона.Поток туристов на майские праздники, прибывших ж/д транспортом, увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной трафик традиционно обеспечивается автомобильным транспортом. В период майских праздников туристов принимали более 500 санаториев, отелей и пансионатов, отметили в минкурортов.Крым готовится к высокому курортному сезону, на полуострове спокойно и безопасно, ведется ежедневная работа по благоустройству пляжных территорий, общественных пространств, набережных и парков, добавили в ведомстве. Бронирование летнего отдыха в Крыму остается на уровне прошлого года, сообщили в министерстве курортов Крыма.
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республика крым, общество, россия, туризм, новости - туризм
16:20 11.05.2022 (обновлено: 16:47 11.05.2022)
Более 330 тысяч туристов посетили Крым в майские праздники
Более 330 тысяч туристов посетили Крым на майские праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Число приехавших в Крым на отдых туристов в период с 29 апреля по 10 мая превысило 330 тысяч человек, сообщила пресс-служба минкурортов региона.
"Количество туристов, посетивших республику Крым в период майских праздников с 29 апреля по 10 мая 2022 года включительно, составило более 333 тысяч человек", - сообщили в ведомстве, отметив, что это на 10% выше уровня допандемийного 2019 года.
Поток туристов на майские праздники, прибывших ж/д транспортом, увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной трафик традиционно обеспечивается автомобильным транспортом. В период майских праздников туристов принимали более 500 санаториев, отелей и пансионатов, отметили в минкурортов.
Крым готовится к высокому курортному сезону, на полуострове спокойно и безопасно, ведется ежедневная работа по благоустройству пляжных территорий, общественных пространств, набережных и парков, добавили в ведомстве. Бронирование летнего отдыха в Крыму остается на уровне прошлого года, сообщили в министерстве курортов Крыма.