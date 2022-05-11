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Более 330 тысяч туристов посетили Крым в майские праздники

Более 330 тысяч туристов посетили Крым в майские праздники - РИА Новости, 11.05.2022

Более 330 тысяч туристов посетили Крым в майские праздники

Число приехавших в Крым на отдых туристов в период с 29 апреля по 10 мая превысило 330 тысяч человек, сообщила пресс-служба минкурортов региона. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:20

2022-05-11T16:20

2022-05-11T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Число приехавших в Крым на отдых туристов в период с 29 апреля по 10 мая превысило 330 тысяч человек, сообщила пресс-служба минкурортов региона.Поток туристов на майские праздники, прибывших ж/д транспортом, увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной трафик традиционно обеспечивается автомобильным транспортом. В период майских праздников туристов принимали более 500 санаториев, отелей и пансионатов, отметили в минкурортов.Крым готовится к высокому курортному сезону, на полуострове спокойно и безопасно, ведется ежедневная работа по благоустройству пляжных территорий, общественных пространств, набережных и парков, добавили в ведомстве. Бронирование летнего отдыха в Крыму остается на уровне прошлого года, сообщили в министерстве курортов Крыма.

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/1787737287.html

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