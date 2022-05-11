https://ria.ru/20220511/kruizy-1787985907.html

АТОР: крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам

АТОР: крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам - РИА Новости, 11.05.2022

АТОР: крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам

Сразу несколько круизных компаний, в числе которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили сотрудничество с российским рынком: они РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:10

2022-05-11T19:10

2022-05-11T19:11

туризм

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сразу несколько круизных компаний, в числе которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили сотрудничество с российским рынком: они не подтверждают новые бронирования, хотя ранее купившие круизы граждане РФ, а также Белоруссии, всё же смогут отправиться в путешествие, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).В ассоциации пояснили, что компания Costa Cruises в официальном уведомлении обозначила, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств. "Российские компании и так уже отключены от систем бронирования многих из международных круизных компаний, поэтому не имеют возможности отправить в круиз туристов на их лайнерах, оформив бронирование из РФ", - добавили в АТОР.В ассоциации уточнили, что ранее в мае аналогичные шаги, но без официальных уведомлений, предприняли также Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line. "В апреле менее известная российскому рынку экспедиционная круизная компания Quark Expeditions также уведомила российских клиентов о возможных сложностях с совершением круизов и предложила сразу вернуть деньги за купленное путешествие", - указали эксперты АТОР.Тем не менее, отправиться в зарубежные морские круизы уже купившие путёвки по-прежнему могут. Кроме того, есть крупные круизные компании, которые пока продолжают сотрудничество с российским рынком - в их числе MSC Cruises, заключили в АТОР.

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785552939.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм