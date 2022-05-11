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АТОР: крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220511/kruizy-1787985907.html
АТОР: крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам
АТОР: крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам - РИА Новости, 11.05.2022
АТОР: крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам
Сразу несколько круизных компаний, в числе которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили сотрудничество с российским рынком: они РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:10
2022-05-11T19:11
туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сразу несколько круизных компаний, в числе которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили сотрудничество с российским рынком: они не подтверждают новые бронирования, хотя ранее купившие круизы граждане РФ, а также Белоруссии, всё же смогут отправиться в путешествие, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).В ассоциации пояснили, что компания Costa Cruises в официальном уведомлении обозначила, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств. "Российские компании и так уже отключены от систем бронирования многих из международных круизных компаний, поэтому не имеют возможности отправить в круиз туристов на их лайнерах, оформив бронирование из РФ", - добавили в АТОР.В ассоциации уточнили, что ранее в мае аналогичные шаги, но без официальных уведомлений, предприняли также Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line. "В апреле менее известная российскому рынку экспедиционная круизная компания Quark Expeditions также уведомила российских клиентов о возможных сложностях с совершением круизов и предложила сразу вернуть деньги за купленное путешествие", - указали эксперты АТОР.Тем не менее, отправиться в зарубежные морские круизы уже купившие путёвки по-прежнему могут. Кроме того, есть крупные круизные компании, которые пока продолжают сотрудничество с российским рынком - в их числе MSC Cruises, заключили в АТОР.
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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
19:10 11.05.2022 (обновлено: 19:11 11.05.2022)
 
АТОР: крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам

АТОР сообщила, что крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам

© Pixabay / susannp4Круизный лайнер
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Pixabay / susannp4
Круизный лайнер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сразу несколько круизных компаний, в числе которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили сотрудничество с российским рынком: они не подтверждают новые бронирования, хотя ранее купившие круизы граждане РФ, а также Белоруссии, всё же смогут отправиться в путешествие, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Круизные компании группы Carnival Corporation приостановили продажи и новые бронирования для российского рынка. Так, например, агенты-партнеры Costa Cruises получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от "граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины", - сообщили в АТОР.
В ассоциации пояснили, что компания Costa Cruises в официальном уведомлении обозначила, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств. "Российские компании и так уже отключены от систем бронирования многих из международных круизных компаний, поэтому не имеют возможности отправить в круиз туристов на их лайнерах, оформив бронирование из РФ", - добавили в АТОР.
В ассоциации уточнили, что ранее в мае аналогичные шаги, но без официальных уведомлений, предприняли также Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line. "В апреле менее известная российскому рынку экспедиционная круизная компания Quark Expeditions также уведомила российских клиентов о возможных сложностях с совершением круизов и предложила сразу вернуть деньги за купленное путешествие", - указали эксперты АТОР.
"В Costa Cruises, в свою очередь, сообщают, что существующие и уже подтвержденные бронирования не будут аннулированы, однако в компании уточняют, что при их реализации также будут учитываться некие непроясненные "особенности санкционного режима", - указали в АТОР.
Тем не менее, отправиться в зарубежные морские круизы уже купившие путёвки по-прежнему могут. Кроме того, есть крупные круизные компании, которые пока продолжают сотрудничество с российским рынком - в их числе MSC Cruises, заключили в АТОР.
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ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
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