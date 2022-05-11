https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html

"Чувствовали себя хозяевами": что азовцы творили в Мариуполе

"Чувствовали себя хозяевами": что азовцы творили в Мариуполе - РИА Новости, 11.05.2022

"Чувствовали себя хозяевами": что азовцы творили в Мариуполе

Разбои, похищения, убийства и факельные шествия — все восемь лет в Мариуполе батальон "Азов" терроризировал местных. А связываться с националистами боялись даже РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:00

2022-05-11T08:00

2022-05-11T08:04

мариуполь

донецк (днр)

степан бандера

антимайдан

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Разбои, похищения, убийства и факельные шествия — все восемь лет в Мариуполе батальон "Азов" терроризировал местных. А связываться с националистами боялись даже в полиции. О том, на кого нападали "люди в масках" и как вовлекали в свое движение подростков, — в материале РИА Новости.Опальный "афганец"В мае 2014-го, когда бойцы нацбатальона "Азов" сначала хладнокровно расстреляли сотрудников городского отдела МВД, отказавшихся разогнать местный "Антимайдан", а затем и мирную демонстрацию, ветеран Афганской войны Валерий Чикишев решил присоединиться к ополчению."Мы жили на проспекте Победы недалеко от комбината "Азовсталь", — рассказывает пасынок Чикишева Иван Дегальцев. — Летом 2014-го рядом с нашим домом появилась крупная база "Азова". По району вояки разгуливали с оружием, вели себя очень агрессивно, их все боялись. Кроме отчима".Накануне отъезда в Донецк Чикишев отправился попрощаться с приятелем. Домой не вернулся. Родные обратились в полицию. Оперативники нашли свидетелей, которые видели, как во дворе Валерий повздорил с вооруженными людьми в военной форме."По их словам, отчим "вырубил" двоих, но другие "азовцы" стали избивать его прикладами, — продолжает Иван. — Повалили на землю и поволокли в спортзал школы № 62, где регулярно тренировались. Там его и обнаружили полуживого. Вызвали скорую. До больницы не довезли — скончался".Районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Убийство", однако никого не задержали. Спустя несколько месяцев материалы передали в прокуратуру Запорожья, там расследование приостановили. Наказание за расправу никто не понес."Отчим не принял новую власть, не хотел говорить на украинском, — добавляет Иван. — Когда начались волнения, сразу пошел на баррикады. Свои взгляды никогда не скрывал. За это его и убили".В марте Дегальцев с матерью уехал из Мариуполя в Россию. Надеется, что расследование удастся возобновить и виновных накажут.Узаконенный рэкетВ Мариуполе многие столкнулись с произволом "азовцев"."У меня было несколько экскаваторов и другой спецтехники, — вспоминает местный предприниматель Олег, долгое время успешно сотрудничавший с горадминистрацией. — В 2013-м, когда сюда зашел "Азов", погрузчики и экскаваторы принялись отбирать. Выдвигали требования: мол, выкопай нам несколько рвов, и мы тебе все вернем. Такое ощущение, что уже тогда готовились к серьезным уличным боям".Спустя еще полгода, после Майдана, к "Азову" присоединились и другие нацбаты: "Донбасс", "Днепр-1", "Днепр-2". Их бойцы чувствовали себя вольготно, отнимали у гражданских все что хотели: машины, бытовую технику, драгоценности, деньги."В частном секторе на левом берегу нет двора, где не "отжали" бы автомобиль или еще что-нибудь, — уточняет Олег. — Полный карт-бланш нацики получили, когда всех нормальных ментов объявили "сепарами" и устроили на них охоту. В итоге 80 процентов личного состава уехали в Донецк, а на смену прибыло всякое отребье. Я несколько раз подавал жалобы на разбой, но их не принимали".Начальник райотдела прямо объяснил бизнесмену: "Ты хочешь, чтобы я против десятка вооруженных людей послал двух оперов?" Беспредел, как правило, списывали на "неустановленных лиц в масках"."В 2015-м мой сотрудник на BMW X3 поехал по работе в Сартану и бесследно исчез вместе с машиной, — продолжает коммерсант. — Другой наш автомобиль "азовцы" забрали прямо на трассе, высадив водителя буквально в чистом поле. Через четыре месяца менты сообщили, что остановили эту машину с полным багажником автоматов. Пытались повесить на меня перевозку оружия".После такого большинство сотрудников Олега уволились. Фирма разорилась.Факельные шествияПока одни "азовцы" терроризировали коммерсантов, другие всячески вовлекали в свои ряды школьников. В 2014-м на основе футбольных фанатов создали движение "Национальный корпус". Легализовали его на самом высоком уровне, поэтому на возмущение родителей не обращали внимания."Представьте, учитель говорит детям: урок сегодня отменяется, — объясняет Олег. — Затем в кабинет заходит разодетый во все импортное и уверенный в себе боец "Азова". С модной прической и националистическими наколками. Рассказывает школьникам, что украинцы едва ли не избранный народ, который необходимо защищать, а Россия — агрессор. И все в таком духе. Это называлось патриотическим воспитанием".Школой дело не ограничивалось — были и "внеклассные занятия". В факельных шествиях с нацистскими флагами и портретами Степаны Бандеры с подачи батальона участвовали тысячи подростков.Особое внимание националисты уделяли сиротам. Эта социально незащищенная категория, по мнению "азовцев", была идеальным резервом. В 2014-м, когда возникла угроза похода ополченцев на Мариуполь, дети помогали рыть окопы под Новоазовском."Тактика работы с подростками, учитывая их психологию, была очень продуманной, — отмечает бывший бизнесмен. — Школьники всегда тянутся к толпе сильных парней, а неонацисты не только были такими, но и позволяли делать то, что запрещали родители. Теперь, даже если всех "азовцев" перебьют, для многих ребят они все равно останутся героями".По мнению Олега и других родителей, чтобы переломить ситуацию и изменить сознание молодежи, понадобятся годы.

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html

мариуполь

донецк (днр)

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

мариуполь, донецк (днр), степан бандера, антимайдан