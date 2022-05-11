https://ria.ru/20220511/kredity-1787923639.html

Правительство утвердило правила предоставления регионам льготных кредитов

Правительство утвердило правила предоставления регионам льготных кредитов - РИА Новости, 11.05.2022

Правительство утвердило правила предоставления регионам льготных кредитов

Правительство России утвердило правила предоставления льготных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых регионам для сокращения ими рыночного долга, сообщил... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:12

2022-05-11T15:12

2022-05-11T15:12

россия

экономика

ипотека

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило правила предоставления льготных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых регионам для сокращения ими рыночного долга, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания правительства в среду."По поручению президента правительство поможет регионам снизить рыночным долг - заместить часть займов, которые они брали у банков или погасить задолженность по облигациям. Для этого утверждены правила предоставления субъектам РФ льготных бюджетных кредитов в текущем году. Средства будут выделяться по очень низкой ставке - всего в 0,1% годовых и на длительный период - до 2028 года", - рассказал премьер.По его словам, погашать задолженность регионы смогут не сразу, а равными долями, начиная с 2025 года.Он выразил надежду, что мера позволит регионам не только сократить рыночный долг и снизить платежи по его обслуживанию, но и высвободит средства на решение актуальных вопросов развития экономики регионов, реализацию социальных программ и совершенствование инфраструктуры.

https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787841747.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, ипотека, михаил мишустин, правительство рф