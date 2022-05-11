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Правительство утвердило правила предоставления регионам льготных кредитов - РИА Новости, 11.05.2022
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Правительство утвердило правила предоставления регионам льготных кредитов
Правительство утвердило правила предоставления регионам льготных кредитов - РИА Новости, 11.05.2022
Правительство утвердило правила предоставления регионам льготных кредитов
Правительство России утвердило правила предоставления льготных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых регионам для сокращения ими рыночного долга, сообщил... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:12
2022-05-11T15:12
россия
экономика
ипотека
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило правила предоставления льготных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых регионам для сокращения ими рыночного долга, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания правительства в среду."По поручению президента правительство поможет регионам снизить рыночным долг - заместить часть займов, которые они брали у банков или погасить задолженность по облигациям. Для этого утверждены правила предоставления субъектам РФ льготных бюджетных кредитов в текущем году. Средства будут выделяться по очень низкой ставке - всего в 0,1% годовых и на длительный период - до 2028 года", - рассказал премьер.По его словам, погашать задолженность регионы смогут не сразу, а равными долями, начиная с 2025 года.Он выразил надежду, что мера позволит регионам не только сократить рыночный долг и снизить платежи по его обслуживанию, но и высвободит средства на решение актуальных вопросов развития экономики регионов, реализацию социальных программ и совершенствование инфраструктуры.
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россия, экономика, ипотека, михаил мишустин, правительство рф
15:12 11.05.2022
 
Правительство утвердило правила предоставления регионам льготных кредитов

Мишустин: правительство утвердило правила предоставления регионам льготных кредитов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило правила предоставления льготных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых регионам для сокращения ими рыночного долга, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания правительства в среду.
"По поручению президента правительство поможет регионам снизить рыночным долг - заместить часть займов, которые они брали у банков или погасить задолженность по облигациям. Для этого утверждены правила предоставления субъектам РФ льготных бюджетных кредитов в текущем году. Средства будут выделяться по очень низкой ставке - всего в 0,1% годовых и на длительный период - до 2028 года", - рассказал премьер.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 10:19
Правительство ожидает увеличение резервного фонда на 791,6 миллиарда рублей
По его словам, погашать задолженность регионы смогут не сразу, а равными долями, начиная с 2025 года.
Он выразил надежду, что мера позволит регионам не только сократить рыночный долг и снизить платежи по его обслуживанию, но и высвободит средства на решение актуальных вопросов развития экономики регионов, реализацию социальных программ и совершенствование инфраструктуры.
 
РоссияЭкономикаИпотекаМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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