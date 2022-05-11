https://ria.ru/20220511/kravchuk-1787868318.html

Кравчук в контактной группе лишь забалтывал процесс, заявил Мирошник

Кравчук в контактной группе лишь забалтывал процесс, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.05.2022

Кравчук в контактной группе лишь забалтывал процесс, заявил Мирошник

Первый президент Украины Леонид Кравчук за все время пребывания в должности главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:58

2022-05-11T11:58

2022-05-11T15:04

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украина

леонид кравчук

луганская народная республика

родион мирошник

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук за все время пребывания в должности главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не принял ни одного значимого решения, заявил РИА Новости посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.Кравчук умер во вторник в 88 лет после продолжительной болезни. Президентом Украины Кравчук был избран 1 декабря 1991 года, на выборах 1994 года он проиграл Леониду Кучме. C июля 2020 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию в Донбассе."За все время пребывания Кравчука в должности (главы - ред.) украинской делегации в контактной группе ни одного значимого решения принято не было. Его роль заключалась исключительно в забалтывании и затягивании процесса", - сказал Мирошник.По словам Мирошника, "переговорный процесс в группе, а точнее его имитация Киевом, был отдельно, а достаточно радикальные заявления Кравчука в медиа были отдельно"."Что в конечном итоге и привело к развалу мирных договоренностей и к последующей эскалации. И Кравчук в этом процесс выступал отнюдь не миротворцем", - отметил посол ЛНР.

https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мирошник: Украина обрывает все возможности для достижения мира Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. 2022-05-11T11:58 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, леонид кравчук, луганская народная республика, родион мирошник, ситуация в днр и лнр