https://ria.ru/20220511/kosachev-1787826164.html

Косачев признал деградацию отношений России и стран Европы, входящих в НАТО

Косачев признал деградацию отношений России и стран Европы, входящих в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022

Косачев признал деградацию отношений России и стран Европы, входящих в НАТО

Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, отношения у России не улучшились, большей частью они деградировали, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:32

2022-05-11T08:32

2022-05-11T08:34

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, отношения у России не улучшились, большей частью они деградировали, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, при этом отметив, что это произошло не по вине РФ."Факт остаётся фактом. Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, у России отношения не улучшились, большей частью они радикально деградировали. И не в России дело, мы то как раз свою часть пути прошли в полном объёме (у России в Европе ни одной военной базы, а у США - сразу 37 в 11 странах)", - написал политик в своем Telegram-канале.Дело в том, что каждый натовский новобранец свою новую европейскую позицию интерпретировал как вклад в строительство новых стен и рытьё новых окопов, огораживающих Россию, отметил Косачев. "Появлялась неизведанная ранее возможность тявкать на нашу страну, демонстрируя свою лояльность "победителям", но на самом (деле - ред.) преодолевая собственные комплексы побеждённых", - подчеркнул Косачев.По его словам, мечта о единой Европе могла бы быть реализована только в одном случае - если бы изначально за ее реализацию на равных взялись европейские Запад и Восток, имея ввиду бывшие союзные республики, прежде всего Россию. "Именно на равных и взаимно сближая подходы. Для этого надо было обойти фобии и комплексы Центра Европы в лице польш, чехий и прибалтик, в конечном счете укравших у Европы ее объединительную мечту и навязавших ей нынешний "кошмар", - заключил политик.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/mid-1787186213.html

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