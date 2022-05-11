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Косачев признал деградацию отношений России и стран Европы, входящих в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022
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Косачев признал деградацию отношений России и стран Европы, входящих в НАТО
Косачев признал деградацию отношений России и стран Европы, входящих в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022
Косачев признал деградацию отношений России и стран Европы, входящих в НАТО
Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, отношения у России не улучшились, большей частью они деградировали, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:32
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россия
европа
сша
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, отношения у России не улучшились, большей частью они деградировали, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, при этом отметив, что это произошло не по вине РФ."Факт остаётся фактом. Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, у России отношения не улучшились, большей частью они радикально деградировали. И не в России дело, мы то как раз свою часть пути прошли в полном объёме (у России в Европе ни одной военной базы, а у США - сразу 37 в 11 странах)", - написал политик в своем Telegram-канале.Дело в том, что каждый натовский новобранец свою новую европейскую позицию интерпретировал как вклад в строительство новых стен и рытьё новых окопов, огораживающих Россию, отметил Косачев. "Появлялась неизведанная ранее возможность тявкать на нашу страну, демонстрируя свою лояльность "победителям", но на самом (деле - ред.) преодолевая собственные комплексы побеждённых", - подчеркнул Косачев.По его словам, мечта о единой Европе могла бы быть реализована только в одном случае - если бы изначально за ее реализацию на равных взялись европейские Запад и Восток, имея ввиду бывшие союзные республики, прежде всего Россию. "Именно на равных и взаимно сближая подходы. Для этого надо было обойти фобии и комплексы Центра Европы в лице польш, чехий и прибалтик, в конечном счете укравших у Европы ее объединительную мечту и навязавших ей нынешний "кошмар", - заключил политик.
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россия, европа, сша, нато, telegram (приложение)
08:32 11.05.2022 (обновлено: 08:34 11.05.2022)
 
Косачев признал деградацию отношений России и стран Европы, входящих в НАТО

Вице-спикер Совфеда Косачев признал деградацию отношений России и стран, входящих в НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, отношения у России не улучшились, большей частью они деградировали, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, при этом отметив, что это произошло не по вине РФ.
"Факт остаётся фактом. Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, у России отношения не улучшились, большей частью они радикально деградировали. И не в России дело, мы то как раз свою часть пути прошли в полном объёме (у России в Европе ни одной военной базы, а у США - сразу 37 в 11 странах)", - написал политик в своем Telegram-канале.
Дело в том, что каждый натовский новобранец свою новую европейскую позицию интерпретировал как вклад в строительство новых стен и рытьё новых окопов, огораживающих Россию, отметил Косачев. "Появлялась неизведанная ранее возможность тявкать на нашу страну, демонстрируя свою лояльность "победителям", но на самом (деле - ред.) преодолевая собственные комплексы побеждённых", - подчеркнул Косачев.
По его словам, мечта о единой Европе могла бы быть реализована только в одном случае - если бы изначально за ее реализацию на равных взялись европейские Запад и Восток, имея ввиду бывшие союзные республики, прежде всего Россию. "Именно на равных и взаимно сближая подходы. Для этого надо было обойти фобии и комплексы Центра Европы в лице польш, чехий и прибалтик, в конечном счете укравших у Европы ее объединительную мечту и навязавших ей нынешний "кошмар", - заключил политик.
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