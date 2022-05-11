https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787853013.html
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 217 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:15
2022-05-11T11:15
2022-05-11T11:15
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 217 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 217, госпитализировано - 120 человек, выздоровело - 395 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 237 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 764 443 случая коронавируса, выздоровели 2 573 152 человека, умерли 43 437 человек.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с коронавирусом
В Москве выявили 217 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек