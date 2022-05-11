https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787841515.html

Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко

Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.05.2022

Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко

Коронавирусная инфекция спала, но не ушла полностью, более 100 тысяч человек в России сейчас болеют COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:18

2022-05-11T10:18

2022-05-11T10:32

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция спала, но не ушла полностью, более 100 тысяч человек в России сейчас болеют COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют", - сказал Мурашко на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".Он отметил, что перед летними каникулами крайне важна вакцинация от коронавируса детей, чтобы не допустить развития болезни.

https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787453010.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

михаил мурашко, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии