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Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787841515.html
Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко
Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.05.2022
Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко
Коронавирусная инфекция спала, но не ушла полностью, более 100 тысяч человек в России сейчас болеют COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:18
2022-05-11T10:32
распространение коронавируса
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция спала, но не ушла полностью, более 100 тысяч человек в России сейчас болеют COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют", - сказал Мурашко на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".Он отметил, что перед летними каникулами крайне важна вакцинация от коронавируса детей, чтобы не допустить развития болезни.
https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787453010.html
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:18 11.05.2022 (обновлено: 10:32 11.05.2022)
 
Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: более ста тысяч человек по-прежнему активно болеют COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция спала, но не ушла полностью, более 100 тысяч человек в России сейчас болеют COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют", - сказал Мурашко на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Он отметил, что перед летними каникулами крайне важна вакцинация от коронавируса детей, чтобы не допустить развития болезни.
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 02:10Распространение коронавируса
Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаМихаил МурашкоОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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