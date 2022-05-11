https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787841515.html
Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко
Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.05.2022
Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко
Коронавирусная инфекция спала, но не ушла полностью, более 100 тысяч человек в России сейчас болеют COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:18
2022-05-11T10:18
2022-05-11T10:32
распространение коронавируса
михаил мурашко
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция спала, но не ушла полностью, более 100 тысяч человек в России сейчас болеют COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют", - сказал Мурашко на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".Он отметил, что перед летними каникулами крайне важна вакцинация от коронавируса детей, чтобы не допустить развития болезни.
https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787453010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:18 11.05.2022 (обновлено: 10:32 11.05.2022)
Коронавирус полностью не ушел, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: более ста тысяч человек по-прежнему активно болеют COVID-19