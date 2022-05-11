https://ria.ru/20220511/konoplya-1787964003.html

Власти Таиланда раздадут населению миллион кустов медицинской конопли

Власти Таиланда раздадут населению миллион кустов медицинской конопли - РИА Новости, 11.05.2022

Власти Таиланда раздадут населению миллион кустов медицинской конопли

Власти Таиланда планируют раздать населению для выращивания на принадлежащих гражданам участках миллион кустов медицинской конопли, из которой изготавливаются... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:29

2022-05-11T17:29

2022-05-11T17:29

таиланд

в мире

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БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Власти Таиланда планируют раздать населению для выращивания на принадлежащих гражданам участках миллион кустов медицинской конопли, из которой изготавливаются лекарства и пищевые добавки с содержанием марихуаны.Об этом заявил вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун."Начиная с 9 июня 2022 года граждане Таиланда смогут выращивать столько каннабиса в своих домах, сколько захотят", - сказал министр в своем аккаунте в социальной сети Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Большинство тайцев живет, даже в городах, в индивидуальных домах с прилегающей к ним территорией, на которой они смогут теперь свободно выращивать медицинскую коноплю.По словам министра, выращивание конопли в индивидуальных приусадебных хозяйствах и реализация на рынке выращенной конопли и продуктов ее переработки никак не ограничивается новым законом по количеству кустов, и только посадки конопли и ее переработка в рамках промышленного фармацевтического производства подлежит лицензированию Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами.Единственным жестким условием является выращивание именно медицинской конопли и производство медицинской марихуаны с низким содержанием психотропных веществ (ниже 0,2% тетрагидроканнабинола, основного активного вещества конопли), напомнил глава Минздрава Таиланда, добавив, что производство и использование (в том числе курение) марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ по-прежнему преследуется по закону.Политика постепенной легализации медицинской марихуаны последовательно проводится правительством Таиланда уже несколько лет. В 2022 году, в условиях, когда необходимо быстрое восстановление экономики страны после пандемии коронавирусной инфекции, правительство Таиланда видит развитие отрасли экономики, связанной с выращиванием и переработкой медицинской конопли, в качестве одного из бустеров общего экономического развития."Домашнее выращивание медицинской конопли и выработка медицинской марихуаны создадут для населения и государства доход не менее 10 миллиардов таиландских бат (около 290 миллионов долларов) в год", - спрогнозировал Чанвиракун.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20210904/ekonomika-1748678856.html

https://ria.ru/20210811/narkotiki-1745258203.html

таиланд

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

таиланд, в мире