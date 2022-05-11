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Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР - РИА Новости, 12.05.2022
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Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР
Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР - РИА Новости, 12.05.2022
Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР
Генсек ООН строго осуждает продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-11T23:59
2022-05-12T01:09
антониу гутерреш
в мире
ким чен ын
оон
кндр (северная корея)
корейский полуостров
пхеньян
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН строго осуждает продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари.По его словам, "лидер КНДР сделал заявления 25 апреля и 30 апреля о том, что Пхеньян может превентивно применить свое ядерное оружие". "Заявления подобного характера вызывают глубокое беспокойство", - указал помощник.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 30 апреля подчеркнул необходимость укрепления военной мощи страны, чтобы "превентивно и тщательно сдерживать" ядерную угрозу со стороны враждебных сил.Северокорейский лидер тогда призвал своих военачальников поддерживать "абсолютное превосходство" вооруженных сил страны и подчеркнул, что "огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь" являются "спасательным кругом", гарантией безопасности, сохранения "достоинства, прав и интересов" КНДР в современном мире, где идет жестокое противостояние враждебных друг другу сил.Антониу Гутерреш призывает КНДР взять курс на дипломатический диалог, заявил Халед Хиари."Генсек вновь подтверждает свою приверженность работе со всеми сторонами для достижения устойчивого мира и полной и проверяемой денуклераизации корейского полуострова. Он призывает КНДР исполнять решения Совета, сменить курс на диалог, призывает развивать предыдущие дипломатические усилия", - сказал Хиари.По его словам, ООН приветствует регулярные контакты и сотрудничество между ключевыми сторонами в контексте Корейского полуострова."Мы приветствуем стороны за их желание вступить в диалог с КНДР без предусловий", - заявил помощник."Мы повторяем наш призыв (к Пхеньняну – ред.) предоставить доступ международным сотрудникам, в том числе координатору ООН, а также доступ для гуманитарных поставок (в страну - ред)", - указал Хиари.
https://ria.ru/20220511/rezolyutsiya-1788020402.html
https://ria.ru/20220511/kndr-1788020653.html
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антониу гутерреш, в мире, ким чен ын, оон, кндр (северная корея), корейский полуостров, пхеньян
23:59 11.05.2022 (обновлено: 01:09 12.05.2022)
 
Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР

Генсек ООН Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН строго осуждает продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари.
"Генсек ООН строго осуждает продолжающуюся разработку ракет с использованием технологий баллистических ракет. Такие действия являются явным нарушением соответствующих резолюций СБ ООН и содействуют росту напряженности в регионе и за его пределами", - сказал Хиари.
По его словам, "лидер КНДР сделал заявления 25 апреля и 30 апреля о том, что Пхеньян может превентивно применить свое ядерное оружие". "Заявления подобного характера вызывают глубокое беспокойство", - указал помощник.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 30 апреля подчеркнул необходимость укрепления военной мощи страны, чтобы "превентивно и тщательно сдерживать" ядерную угрозу со стороны враждебных сил.
Северокорейский лидер тогда призвал своих военачальников поддерживать "абсолютное превосходство" вооруженных сил страны и подчеркнул, что "огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь" являются "спасательным кругом", гарантией безопасности, сохранения "достоинства, прав и интересов" КНДР в современном мире, где идет жестокое противостояние враждебных друг другу сил.
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Антониу Гутерреш призывает КНДР взять курс на дипломатический диалог, заявил Халед Хиари.
"Генсек вновь подтверждает свою приверженность работе со всеми сторонами для достижения устойчивого мира и полной и проверяемой денуклераизации корейского полуострова. Он призывает КНДР исполнять решения Совета, сменить курс на диалог, призывает развивать предыдущие дипломатические усилия", - сказал Хиари.
По его словам, ООН приветствует регулярные контакты и сотрудничество между ключевыми сторонами в контексте Корейского полуострова.
"Мы приветствуем стороны за их желание вступить в диалог с КНДР без предусловий", - заявил помощник.
"Мы повторяем наш призыв (к Пхеньняну – ред.) предоставить доступ международным сотрудникам, в том числе координатору ООН, а также доступ для гуманитарных поставок (в страну - ред)", - указал Хиари.
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