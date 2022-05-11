https://ria.ru/20220511/kndr-1788024344.html

Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР

Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР - РИА Новости, 12.05.2022

Гутерреш осудил продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР

Генсек ООН строго осуждает продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-11T23:59

2022-05-11T23:59

2022-05-12T01:09

антониу гутерреш

в мире

ким чен ын

оон

кндр (северная корея)

корейский полуостров

пхеньян

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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН строго осуждает продолжающуюся разработку ракетной программы КНДР, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари.По его словам, "лидер КНДР сделал заявления 25 апреля и 30 апреля о том, что Пхеньян может превентивно применить свое ядерное оружие". "Заявления подобного характера вызывают глубокое беспокойство", - указал помощник.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 30 апреля подчеркнул необходимость укрепления военной мощи страны, чтобы "превентивно и тщательно сдерживать" ядерную угрозу со стороны враждебных сил.Северокорейский лидер тогда призвал своих военачальников поддерживать "абсолютное превосходство" вооруженных сил страны и подчеркнул, что "огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь" являются "спасательным кругом", гарантией безопасности, сохранения "достоинства, прав и интересов" КНДР в современном мире, где идет жестокое противостояние враждебных друг другу сил.Антониу Гутерреш призывает КНДР взять курс на дипломатический диалог, заявил Халед Хиари."Генсек вновь подтверждает свою приверженность работе со всеми сторонами для достижения устойчивого мира и полной и проверяемой денуклераизации корейского полуострова. Он призывает КНДР исполнять решения Совета, сменить курс на диалог, призывает развивать предыдущие дипломатические усилия", - сказал Хиари.По его словам, ООН приветствует регулярные контакты и сотрудничество между ключевыми сторонами в контексте Корейского полуострова."Мы приветствуем стороны за их желание вступить в диалог с КНДР без предусловий", - заявил помощник."Мы повторяем наш призыв (к Пхеньняну – ред.) предоставить доступ международным сотрудникам, в том числе координатору ООН, а также доступ для гуманитарных поставок (в страну - ред)", - указал Хиари.

https://ria.ru/20220511/rezolyutsiya-1788020402.html

https://ria.ru/20220511/kndr-1788020653.html

кндр (северная корея)

корейский полуостров

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

антониу гутерреш, в мире, ким чен ын, оон, кндр (северная корея), корейский полуостров, пхеньян