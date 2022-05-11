23:51 11.05.2022 (обновлено: 23:55 11.05.2022)
КНДР готовит ядерный полигон для испытания, заявил постпред США в ООН
Линда Томас-Гринфилд: КНДР готовит ядерный полигон для седьмого ядерного испытания
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Военнослужащий у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
ООН, 11 мая – РИА Новости. КНДР готовит полигон "Пхунгери" для проведения седьмого ядерного испытания, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"КНДР занимается реконструкцией своего ядерного полигона, готовясь к седьмому ядерному испытанию", - сказала Томас-Гринфилд.
В мае 2018 года КНДР провела демонтаж туннелей на испытательном ядерном полигоне Пхунгери. Три тоннеля полигона были взорваны на глазах у примерно 20 журналистов, приглашенных в КНДР для освещения этого события. В то же время международных экспертов по ядерному оружию Северная Корея на полигон не допустила. В последнее время западные и южнокорейские СМИ не раз сообщали, что Северная Корея готовится провести ядерное испытание и работает над скорейшим восстановлением подхода к третьему тоннелю ядерного полигона Пхунгери. Предполагается, что Пхеньян может провести испытание небольшого ядерного заряда, который можно было бы устанавливать на тактические ракеты. Если эксперимент состоится, это будет первое ядерное испытание для Пхеньяна за четыре с половиной года.