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ООН сообщила о признаках возобновления строительства на полигоне "Пхунгери" - РИА Новости, 11.05.2022
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ООН сообщила о признаках возобновления строительства на полигоне "Пхунгери"
ООН сообщила о признаках возобновления строительства на полигоне "Пхунгери" - РИА Новости, 11.05.2022
ООН сообщила о признаках возобновления строительства на полигоне "Пхунгери"
Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари сообщил о признаках возобновления строительных работ на... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:33
2022-05-11T22:35
пхеньян
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари сообщил о признаках возобновления строительных работ на закрытом в 2018 году ядерном испытательном полигоне Пхунгреи в КНДР"Есть признаки возобновления строительных работ на ядерном полигоне "Пхунгери", который был объявлен закрытым в 2018 году", - сказал Хиари.В мае 2018 года КНДР провела демонтаж туннелей на испытательном ядерном полигоне Пхунгери. Три тоннеля полигона были взорваны на глазах у примерно 20 журналистов, приглашенных в КНДР для освещения этого события. В то же время международных экспертов по ядерному оружию Северная Корея на полигон не допустила. В последнее время западные и южнокорейские СМИ не раз сообщали, что Северная Корея готовится провести ядерное испытание и работает над скорейшим восстановлением подхода к третьему тоннелю ядерного полигона Пхунгёри. Предполагается, что Пхеньян может провести испытание небольшого ядерного заряда, который можно было бы устанавливать на тактические ракеты. Если эксперимент состоится, это будет первое ядерное испытание для Пхеньяна за четыре с половиной года.
https://ria.ru/20220510/koreya-1787717804.html
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пхеньян
22:33 11.05.2022 (обновлено: 22:35 11.05.2022)
 
ООН сообщила о признаках возобновления строительства на полигоне "Пхунгери"

Халед Хиари сообщил о признаках возобновления строительства на полигоне "Пхунгери" в КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у входа в шахту для ядерных испытаний №4 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Военнослужащие у входа в шахту для ядерных испытаний №4 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие у входа в шахту для ядерных испытаний №4 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари сообщил о признаках возобновления строительных работ на закрытом в 2018 году ядерном испытательном полигоне Пхунгреи в КНДР
"Есть признаки возобновления строительных работ на ядерном полигоне "Пхунгери", который был объявлен закрытым в 2018 году", - сказал Хиари.
В мае 2018 года КНДР провела демонтаж туннелей на испытательном ядерном полигоне Пхунгери. Три тоннеля полигона были взорваны на глазах у примерно 20 журналистов, приглашенных в КНДР для освещения этого события. В то же время международных экспертов по ядерному оружию Северная Корея на полигон не допустила. В последнее время западные и южнокорейские СМИ не раз сообщали, что Северная Корея готовится провести ядерное испытание и работает над скорейшим восстановлением подхода к третьему тоннелю ядерного полигона Пхунгёри. Предполагается, что Пхеньян может провести испытание небольшого ядерного заряда, который можно было бы устанавливать на тактические ракеты. Если эксперимент состоится, это будет первое ядерное испытание для Пхеньяна за четыре с половиной года.
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