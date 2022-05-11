https://ria.ru/20220511/kinoset-1787857463.html

Якутская киносеть откроет десять новых кинозалов

Якутская киносеть откроет десять новых кинозалов - РИА Новости, 11.05.2022

Якутская киносеть откроет десять новых кинозалов

Якутская киносеть к сентябрю 2022 года откроет 10 новых кинозалов в Алданском, Намском, Чурапчинском, Горном и Верхневилюйском улусах республики, где запустит... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:27

2022-05-11T11:27

2022-05-11T11:27

республика саха (якутия)

кино

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россия

республика саха (якутия)

голливуд

технологии

общество

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ЯКУТСК, 11 мая – РИА Новости. Якутская киносеть к сентябрю 2022 года откроет 10 новых кинозалов в Алданском, Намском, Чурапчинском, Горном и Верхневилюйском улусах республики, где запустит проекторы собственной разработки, это позволит отказаться от условий Голливуда, заявил РИА Новости директор киносети Петр Чиряев.По словам собеседника агентства, изучением мультимедийных технологий его команда занялась еще с 1990-х годов, став дилером одной из японских компаний в Якутии. Чуть позже Чиряев со своими единомышленниками приступили к производству якутского кино. По инициативе министра культуры и духовного развития тех лет Андрея Борисова с 2010 года они задумались над тем, как показывать фильмы в Домах культуры небольших населенных пунктов республики, при этом исключить возможность их незаконного распространения. Кроме того, следовало придумать альтернативу дорогому оборудованию зарубежного производства. Шаг за шагом это стало возможным."Если раньше Голливуд диктовал нам свои требования к кинопоказам, сегодня наша разработка дает возможность не только удешевить процесс, но и открывать кинозалы во всех залах Домов культуры, а их в Якутии около 500. Наш проект включил в себя цифровую платформу и проектор для кинозалов, который совмещает проекционное устройство и сервер для приема и раскодирования контента. Благодаря данной платформе (сайту) любой производитель фильма может выставить свой продукт и любой ДК, где есть проектор, может купить фильм и транслировать его у себя в зашифрованном виде, отчитаться перед правообладателями. В настоящее время мы данную программу уже разработали и завершаем стадию сборки проектора с комплектующими из дружественных стран", - рассказал директор киносети.Как отметил Чиряев, в этом году власти Якутии выделили 10 миллионов рублей на приобретение первых 10 комплектов оборудования в пилотном режиме. "Министерством культуры и духовного развития республики во главе с Юрием Куприяновым проведен конкурс, который определил 10 сел-победителей из Алданского, Намского, Чурапчинского, Горный, Верхневилюйский улусов, в которых наши залы появятся. Мы их реализуем к сентябрю, когда сезон начнется", - сказал он.При этом Чиряев подчеркнул, что показывать кино в селах будут на законных основаниях, с соблюдением всех требований к кинодемонстраторам."Подали свою идею в крауд-платформу "Страну меняют люди". Уверены, что наш проект выстрелит. В целях импортозамещения мы должны производить свое кино и показывать по собственным технологиям, на своем оборудовании. В этом направлении мы делаем довольно большие шаги, потому что занялись этим намного раньше других", - добавил он.

https://ria.ru/20220428/yakutiya-1785940926.html

https://ria.ru/20220430/dispanser-1786296725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кино, культура, россия, республика саха (якутия), голливуд, технологии, общество