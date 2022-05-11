Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет обменять раненых боевиков с Азовстали на российских пленных - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/kiev-1788015102.html
Киев хочет обменять раненых боевиков с Азовстали на российских пленных
Киев хочет обменять раненых боевиков с Азовстали на российских пленных - РИА Новости, 11.05.2022
Киев хочет обменять раненых боевиков с Азовстали на российских пленных
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев запросил обмен раненных украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе на российских военнопленных. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:52
2022-05-11T22:59
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
михаил мизинцев
россия
украина
мариуполь
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783253197_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_6bb87f1647d5527f7092bfc9874e4430.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев запросил обмен раненных украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе на российских военнопленных."Предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - написала Верещук в своем Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что благодаря беспрецедентным мерам РФ и при участии ООН и МККК в субботу завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/natsionalisty-1786919078.html
https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783253197_96:0:2464:1776_1920x0_80_0_0_b0ac194fc7eb37acc24cd9e2e054328c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, михаил мизинцев, россия, украина, мариуполь, вооруженные силы рф, оон, международный комитет красного креста (мккк)
22:52 11.05.2022 (обновлено: 22:59 11.05.2022)
 
Киев хочет обменять раненых боевиков с Азовстали на российских пленных

Киев запросил обмен раненых украинских военных с "Азовстали" на российских военнопленных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен в Мариуполе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев запросил обмен раненных украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе на российских военнопленных.
"Предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - написала Верещук в своем Telegram-канале.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 09:41В мире
Националисты с "Азовстали" предложили обмен мирных жителей на продукты
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что благодаря беспрецедентным мерам РФ и при участии ООН и МККК в субботу завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 12:50Специальная военная операция на Украине
Все гражданские покинули "Азовсталь", заявил Пушилин
 
В миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковМихаил МизинцевРоссияУкраинаМариупольВооруженные силы РФООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала