https://ria.ru/20220511/kiev-1788015102.html

Киев хочет обменять раненых боевиков с Азовстали на российских пленных

Киев хочет обменять раненых боевиков с Азовстали на российских пленных - РИА Новости, 11.05.2022

Киев хочет обменять раненых боевиков с Азовстали на российских пленных

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев запросил обмен раненных украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе на российских военнопленных. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:52

2022-05-11T22:52

2022-05-11T22:59

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев запросил обмен раненных украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе на российских военнопленных."Предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - написала Верещук в своем Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что благодаря беспрецедентным мерам РФ и при участии ООН и МККК в субботу завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/natsionalisty-1786919078.html

https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html

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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, михаил мизинцев, россия, украина, мариуполь, вооруженные силы рф, оон, международный комитет красного креста (мккк)