13:43 11.05.2022 (обновлено: 13:56 11.05.2022)
Россия стала жертвой масштабных кибератак, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия в последние дни стала жертвой масштабных кибератак
Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, при этом в последние дни РФ стала жертвой масштабных кибератак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск ранее обвинил хакеров якобы из России в "активизации" предполагаемых кибератак на оборудование спутниковой сети Starlink, однако не привел никаких доказательств. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года.
"Вы знаете, что это излюбленное, наверное, сейчас хобби всех в мире - в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию. Здесь, наверное, уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак. Я не знаю, что является основанием для таких обвинений. Мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле реагируют на заявления о кибератаках из России.
На уточняющий вопрос, есть ли у Кремля данные, что сеть Starlink использовалась против российских военных, Песков ответил, что "это надо спрашивать у российских военных".
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами, а также вести диалог по кибербезопасности. В апреле в МИД РФ называли обвинения США в кибератаках со стороны России очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, нацеленной "через дискредитацию РФ и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию".
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.