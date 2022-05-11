https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787899188.html

Россия стала жертвой масштабных кибератак, заявил Песков

Россия стала жертвой масштабных кибератак, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2022

Россия стала жертвой масштабных кибератак, заявил Песков

Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, при этом в последние дни РФ стала жертвой масштабных кибератак, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:43

2022-05-11T13:43

2022-05-11T13:56

россия

илон маск

сша

украина

дмитрий песков

в мире

кибербезопасность

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150843/63/1508436338_0:37:3076:1767_1920x0_80_0_0_cd824d7ff5679e5311f32812c2fea1ec.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, при этом в последние дни РФ стала жертвой масштабных кибератак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск ранее обвинил хакеров якобы из России в "активизации" предполагаемых кибератак на оборудование спутниковой сети Starlink, однако не привел никаких доказательств. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года."Вы знаете, что это излюбленное, наверное, сейчас хобби всех в мире - в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию. Здесь, наверное, уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак. Я не знаю, что является основанием для таких обвинений. Мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле реагируют на заявления о кибератаках из России.На уточняющий вопрос, есть ли у Кремля данные, что сеть Starlink использовалась против российских военных, Песков ответил, что "это надо спрашивать у российских военных".Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами, а также вести диалог по кибербезопасности. В апреле в МИД РФ называли обвинения США в кибератаках со стороны России очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, нацеленной "через дискредитацию РФ и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию".Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787466273.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787850102.html

https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787817312.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, илон маск, сша, украина, дмитрий песков, в мире, кибербезопасность, происшествия