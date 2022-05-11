https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787888718.html

Илон Маск пожаловался на "усилившиеся кибератаки" из России

Илон Маск пожаловался на "усилившиеся кибератаки" из России - РИА Новости, 11.05.2022

Илон Маск пожаловался на "усилившиеся кибератаки" из России

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обвинил хакеров якобы из России в "активизации" предполагаемых кибератак на оборудование... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:07

2022-05-11T13:07

2022-05-11T13:07

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обвинил хакеров якобы из России в "активизации" предполагаемых кибератак на оборудование спутниковой сети Starlink, однако не привел никаких доказательств.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года."Starlink пока противостояла российским попыткам кибератак и создания помех в рамках кибервойны, но они активизируют свои усилия", - написал Маск в Twitter, комментируя материал агентства Рейтер, что Россия якобы стоит за массированными кибератаками против системы спутников после начала российской спецоперации на Украине.Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами, а также вести диалог по кибербезопасности. В апреле в МИД РФ называли обвинения США в кибератаках со стороны России очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, нацеленной "через дискредитацию РФ и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию".Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787466273.html

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