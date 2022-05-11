Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках на Украину
Посольство России в США отвергло обвинения в кибератаках на украинскую инфраструктуру
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне назвало абсурдными утверждения госдепа о якобы причастности России к кибератакам на инфраструктурные объекты на Украине.
"Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России. Мы привержены использованию информационно-коммуникационных технологий исключительно на благо развития мирового сообщества", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
В сообщении отмечается, что несмотря на заявления из США именно Штаты "являются одним из главных источников глобальных киберугроз".
"Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе России. Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений о вредоносной активности с юрисдикции Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.
Как заявляет дипмиссия, "с молчаливого согласия американцев киевский режим активно создает первую в мире киберармию численностью порядка 300 тысяч "солдат".
"Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации. Вполне допустимо, что украинские хакеры не станут ограничиваться провокациями только против нашей страны и предпримут попытки проверить на прочность инфраструктуру западных государств. Будут проводить т.н. операции под "чужим флагом", — говорится в сообщении.
"Россия готова к равноправному, профессиональному и неполитизированному диалогу с США по широкому кругу актуальных вопросов информационной безопасности. Мы сохраняем открытыми каналы для практического взаимодействия. Нашим американским коллегам об этом известно", — подчеркнули в посольстве.