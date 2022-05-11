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Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках на Украину - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787817312.html
Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках на Украину
Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках на Украину - РИА Новости, 11.05.2022
Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках на Украину
Посольство РФ в Вашингтоне назвало абсурдными утверждения госдепа о якобы причастности России к кибератакам на инфраструктурные объекты на Украине. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T04:37
2022-05-11T04:37
специальная военная операция на украине
россия
сша
государственный департамент сша
евросоюз
в мире
украина
кибератаки
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне назвало абсурдными утверждения госдепа о якобы причастности России к кибератакам на инфраструктурные объекты на Украине.Госдеп ранее обвинил Россию в проведении в конце февраля ряда кибератак на системы коммерческих спутников, с целью нарушить коммуникации украинских военных, эффект якобы почувствовали и страны ЕС.В сообщении отмечается, что несмотря на заявления из США именно Штаты "являются одним из главных источников глобальных киберугроз"."Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе России. Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений о вредоносной активности с юрисдикции Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.Как заявляет дипмиссия, "с молчаливого согласия американцев киевский режим активно создает первую в мире киберармию численностью порядка 300 тысяч "солдат"."Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации. Вполне допустимо, что украинские хакеры не станут ограничиваться провокациями только против нашей страны и предпримут попытки проверить на прочность инфраструктуру западных государств. Будут проводить т.н. операции под "чужим флагом", — говорится в сообщении."Россия готова к равноправному, профессиональному и неполитизированному диалогу с США по широкому кругу актуальных вопросов информационной безопасности. Мы сохраняем открытыми каналы для практического взаимодействия. Нашим американским коллегам об этом известно", — подчеркнули в посольстве.
https://ria.ru/20220510/kiberataki-1787767503.html
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россия, сша, государственный департамент сша, евросоюз, в мире, украина, кибератаки, вашингтон
04:37 11.05.2022
 
Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках на Украину

Посольство России в США отвергло обвинения в кибератаках на украинскую инфраструктуру

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне назвало абсурдными утверждения госдепа о якобы причастности России к кибератакам на инфраструктурные объекты на Украине.
Госдеп ранее обвинил Россию в проведении в конце февраля ряда кибератак на системы коммерческих спутников, с целью нарушить коммуникации украинских военных, эффект якобы почувствовали и страны ЕС.

"Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России. Мы привержены использованию информационно-коммуникационных технологий исключительно на благо развития мирового сообщества", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В сообщении отмечается, что несмотря на заявления из США именно Штаты "являются одним из главных источников глобальных киберугроз".
"Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе России. Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений о вредоносной активности с юрисдикции Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.
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Как заявляет дипмиссия, "с молчаливого согласия американцев киевский режим активно создает первую в мире киберармию численностью порядка 300 тысяч "солдат".
"Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации. Вполне допустимо, что украинские хакеры не станут ограничиваться провокациями только против нашей страны и предпримут попытки проверить на прочность инфраструктуру западных государств. Будут проводить т.н. операции под "чужим флагом", — говорится в сообщении.
"Россия готова к равноправному, профессиональному и неполитизированному диалогу с США по широкому кругу актуальных вопросов информационной безопасности. Мы сохраняем открытыми каналы для практического взаимодействия. Нашим американским коллегам об этом известно", — подчеркнули в посольстве.
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