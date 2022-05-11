https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787817312.html

Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках на Украину

Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках на Украину - РИА Новости, 11.05.2022

Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках на Украину

Посольство РФ в Вашингтоне назвало абсурдными утверждения госдепа о якобы причастности России к кибератакам на инфраструктурные объекты на Украине. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T04:37

2022-05-11T04:37

2022-05-11T04:37

специальная военная операция на украине

россия

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евросоюз

в мире

украина

кибератаки

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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне назвало абсурдными утверждения госдепа о якобы причастности России к кибератакам на инфраструктурные объекты на Украине.Госдеп ранее обвинил Россию в проведении в конце февраля ряда кибератак на системы коммерческих спутников, с целью нарушить коммуникации украинских военных, эффект якобы почувствовали и страны ЕС.В сообщении отмечается, что несмотря на заявления из США именно Штаты "являются одним из главных источников глобальных киберугроз"."Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе России. Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений о вредоносной активности с юрисдикции Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.Как заявляет дипмиссия, "с молчаливого согласия американцев киевский режим активно создает первую в мире киберармию численностью порядка 300 тысяч "солдат"."Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации. Вполне допустимо, что украинские хакеры не станут ограничиваться провокациями только против нашей страны и предпримут попытки проверить на прочность инфраструктуру западных государств. Будут проводить т.н. операции под "чужим флагом", — говорится в сообщении."Россия готова к равноправному, профессиональному и неполитизированному диалогу с США по широкому кругу актуальных вопросов информационной безопасности. Мы сохраняем открытыми каналы для практического взаимодействия. Нашим американским коллегам об этом известно", — подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20220510/kiberataki-1787767503.html

https://ria.ru/20220511/pozitsiya-1787813862.html

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россия, сша, государственный департамент сша, евросоюз, в мире, украина, кибератаки, вашингтон