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Цеков: Херсонскую область могут принять в состав России через соцопрос - РИА Новости, 12.05.2022
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Цеков: Херсонскую область могут принять в состав России через соцопрос
Цеков: Херсонскую область могут принять в состав России через соцопрос - РИА Новости, 12.05.2022
Цеков: Херсонскую область могут принять в состав России через соцопрос
Для решения вопроса о включении Херсонской области в состав России не обязательно проводить референдум, можно ограничиться соцопросом жителей, считает сенатор... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-11T18:33
2022-05-12T07:39
политика
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
херсонская область
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Для решения вопроса о включении Херсонской области в состав России не обязательно проводить референдум, можно ограничиться соцопросом жителей, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков."Референдум в Крыму все равно в мире не признали, как и в ДНР, и ЛНР, поэтому с трудом можно говорить о том, что и в этот раз право на самоопределение будет признано другими странами. А формы самоопределения могут быть разными, возможно, не стоит тратить деньги на референдум, может, опередить мнение жителей соцопросом", - заявил он РИА Новости.При этом Цеков полагает, что Херсонская область может войти в состав России с окончанием спецоперации на Украине, но сам процесс по ее вхождению может начаться уже сейчас."Параллельно со спецоперацией может начаться подготовка этого процесса, а оформить включение Херсонской области в состав России по окончании спецоперации", - сказал он.Ранее во вторник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
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политика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, херсонская область , украина
18:33 11.05.2022 (обновлено: 07:39 12.05.2022)
 
Цеков: Херсонскую область могут принять в состав России через соцопрос

Цеков: включение Херсонской области в состав России могут оформить через соцопрос

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Для решения вопроса о включении Херсонской области в состав России не обязательно проводить референдум, можно ограничиться соцопросом жителей, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Референдум в Крыму все равно в мире не признали, как и в ДНР, и ЛНР, поэтому с трудом можно говорить о том, что и в этот раз право на самоопределение будет признано другими странами. А формы самоопределения могут быть разными, возможно, не стоит тратить деньги на референдум, может, опередить мнение жителей соцопросом", - заявил он РИА Новости.
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При этом Цеков полагает, что Херсонская область может войти в состав России с окончанием спецоперации на Украине, но сам процесс по ее вхождению может начаться уже сейчас.
"Параллельно со спецоперацией может начаться подготовка этого процесса, а оформить включение Херсонской области в состав России по окончании спецоперации", - сказал он.
Ранее во вторник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
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ПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияХерсонская областьУкраина
 
 
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