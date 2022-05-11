https://ria.ru/20220511/kherson-1787978721.html

Цеков: Херсонскую область могут принять в состав России через соцопрос

Цеков: Херсонскую область могут принять в состав России через соцопрос - РИА Новости, 12.05.2022

Цеков: Херсонскую область могут принять в состав России через соцопрос

Для решения вопроса о включении Херсонской области в состав России не обязательно проводить референдум, можно ограничиться соцопросом жителей, считает сенатор... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-11T18:33

2022-05-11T18:33

2022-05-12T07:39

политика

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

херсонская область

украина

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Для решения вопроса о включении Херсонской области в состав России не обязательно проводить референдум, можно ограничиться соцопросом жителей, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков."Референдум в Крыму все равно в мире не признали, как и в ДНР, и ЛНР, поэтому с трудом можно говорить о том, что и в этот раз право на самоопределение будет признано другими странами. А формы самоопределения могут быть разными, возможно, не стоит тратить деньги на референдум, может, опередить мнение жителей соцопросом", - заявил он РИА Новости.При этом Цеков полагает, что Херсонская область может войти в состав России с окончанием спецоперации на Украине, но сам процесс по ее вхождению может начаться уже сейчас."Параллельно со спецоперацией может начаться подготовка этого процесса, а оформить включение Херсонской области в состав России по окончании спецоперации", - сказал он.Ранее во вторник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/politolog-1787977887.html

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россия

херсонская область

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политика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, херсонская область , украина