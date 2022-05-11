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Решение о Херсонской области будет отвечать нормам ООН, заявил сенатор - РИА Новости, 11.05.2022
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Решение о Херсонской области будет отвечать нормам ООН, заявил сенатор
Решение о Херсонской области будет отвечать нормам ООН, заявил сенатор - РИА Новости, 11.05.2022
Решение о Херсонской области будет отвечать нормам ООН, заявил сенатор
Принятие решения о включении Херсонской области на основании мнения жителей в состав России гарантирует легитимность и законность этого решения и будет... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:31
2022-05-11T14:45
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
херсонская область
оон
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Принятие решения о включении Херсонской области на основании мнения жителей в состав России гарантирует легитимность и законность этого решения и будет соответствовать международным нормам права, в частности, ООН, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.Власти Херсонской области обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав РФ, заявил ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, но этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом."Главный определяющий фактор в этом процессе - это воля людей, обращение руководства региона может быть лишь дополняющим фактором. Это соответствует решениям ООН, нормам международного права и позволит гарантировать законность и легитимность такого решения, в том числе, на международном уровне", - сказал Башкин.Он напомнил, что о необходимости решения самих граждан в таких случаях не раз говорил и президент РФ.
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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, херсонская область , оон
14:31 11.05.2022 (обновлено: 14:45 11.05.2022)
 
Решение о Херсонской области будет отвечать нормам ООН, заявил сенатор

Башкин: решение о вступлении Херсонской области в Россию будет отвечать нормам ООН

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Принятие решения о включении Херсонской области на основании мнения жителей в состав России гарантирует легитимность и законность этого решения и будет соответствовать международным нормам права, в частности, ООН, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Власти Херсонской области обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав РФ, заявил ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, но этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
"Главный определяющий фактор в этом процессе - это воля людей, обращение руководства региона может быть лишь дополняющим фактором. Это соответствует решениям ООН, нормам международного права и позволит гарантировать законность и легитимность такого решения, в том числе, на международном уровне", - сказал Башкин.
Он напомнил, что о необходимости решения самих граждан в таких случаях не раз говорил и президент РФ.
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ПолитикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияХерсонская областьООН
 
 
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