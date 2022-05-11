14:31 11.05.2022 (обновлено: 14:45 11.05.2022)
Решение о Херсонской области будет отвечать нормам ООН, заявил сенатор
Башкин: решение о вступлении Херсонской области в Россию будет отвечать нормам ООН
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Принятие решения о включении Херсонской области на основании мнения жителей в состав России гарантирует легитимность и законность этого решения и будет соответствовать международным нормам права, в частности, ООН, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Власти Херсонской области обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав РФ, заявил ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, но этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
"Главный определяющий фактор в этом процессе - это воля людей, обращение руководства региона может быть лишь дополняющим фактором. Это соответствует решениям ООН, нормам международного права и позволит гарантировать законность и легитимность такого решения, в том числе, на международном уровне", - сказал Башкин.
Он напомнил, что о необходимости решения самих граждан в таких случаях не раз говорил и президент РФ.