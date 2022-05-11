https://ria.ru/20220511/kherson-1787910753.html

В Херсонской области призвали не верить словам Киева о захвате региона

В Херсонской области призвали не верить словам Киева о захвате региона - РИА Новости, 11.05.2022

В Херсонской области призвали не верить словам Киева о захвате региона

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что не нужно верить киевской пропаганде о якобы скором захвате... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:27

2022-05-11T14:27

2022-05-11T14:27

в мире

херсонская область

украина

запорожская область

служба безопасности украины

единая россия

владимир сальдо

андрей турчак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что не нужно верить киевской пропаганде о якобы скором захвате контроля над регионом."Настроения у людей адекватные. Многие объективно относятся к тому, что происходит в исконно русском городе, но страх продолжает удерживаться всеми силами. Люди напуганы и постоянно удерживаются в страхе, что Херсон якобы вот-вот будет "освобожден". Я называю сотрудников СБУ представителями террористической структуры, которая терроризирует население, продолжая угрожать, что гестапо, застенки, расстрелы - их ближайшая перспектива. Это все не соответствует действительности", - сказал журналистам Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220511/grivna-1787910449.html

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , украина, запорожская область, служба безопасности украины, единая россия, владимир сальдо, андрей турчак