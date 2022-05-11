https://ria.ru/20220511/kherson-1787899491.html

В Кремле ответили на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России

В Кремле ответили на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России - РИА Новости, 11.05.2022

В Кремле ответили на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России

Жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, но этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:44

2022-05-11T13:44

2022-05-11T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, но этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России."Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220509/kherson-1787587789.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, дмитрий песков