https://ria.ru/20220511/kherson-1787899491.html
В Кремле ответили на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России
В Кремле ответили на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России - РИА Новости, 11.05.2022
В Кремле ответили на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России
Жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, но этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:44
2022-05-11T13:44
2022-05-11T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, но этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России."Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , россия, дмитрий песков
13:44 11.05.2022 (обновлено: 15:51 11.05.2022)
В Кремле ответили на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России
Песков заявил, что вхождение Херсонской области в состав России должно быть легитимным
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, но этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области
Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ
Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России.
"Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - сказал Песков журналистам.