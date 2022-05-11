https://ria.ru/20220511/kherson-1787887922.html

В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство

В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство - РИА Новости, 11.05.2022

В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство

Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:06

2022-05-11T13:06

2022-05-11T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

россия

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации", - сказал журналистам Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

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херсонская область

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Кирилл Волков

в мире, украина, херсонская область , россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр