https://ria.ru/20220511/kherson-1787887922.html
В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство
В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство - РИА Новости, 11.05.2022
В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство
Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:06
2022-05-11T13:06
2022-05-11T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
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владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации", - сказал журналистам Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство
Херсонские власти объявили о планах перейти под российское законодательство до конца года