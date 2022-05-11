Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/kherson-1787887922.html
В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство
В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство - РИА Новости, 11.05.2022
В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство
Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:06
2022-05-11T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
россия
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787371939_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_4f982cd1697a6436915e85fee13ef746.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации", - сказал журналистам Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787371939_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_5bd512813222153e3bdd13a43055c566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
13:06 11.05.2022
 
В Херсонской области назвали сроки перехода под российское законодательство

Херсонские власти объявили о планах перейти под российское законодательство до конца года

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПоднятое Знамя Победы в Херсоне
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Поднятое Знамя Победы в Херсоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации", - сказал журналистам Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 03:08Специальная военная операция на Украине
Херсонская область переходит в рублевую зону
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьРоссияВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала